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    Александр Ищенко

    Тренер
    Имя Александр
    Отчество Алексеевич
    Фамилия Ищенко
    Гражданство Украина
    Дата рождения 3 сентября 1953
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Мариуполь 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    12.09.2008 Мариуполь 0 : 3 Шахтер
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