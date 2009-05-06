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апрель 2009
май 2009
Россия. Кубок (2008/2009), 1/2 финала
Москва
0 : 1
Рубин
Матч завершен
Лига Чемпионов (2008/2009), 1/2 финала, ответный матч
Челси
1 : 1
Барселона
Матч завершен
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009, 3 тур
Рубин-2
0 : 2
Мордовия
Матч завершен
1 : 1
Волга
Матч завершен
Чемпионат Белоруссии 2009, 6 тур
Днепр
1 : 0
Шахтер
Матч завершен
Сморгонь
1 : 0
Гранит
Матч завершен
Минск
2 : 0
Нафтан
Матч завершен
Гомель
3 : 3
Партизан Минск
Матч завершен
Динамо-Брест
2 : 2
Торпедо-БелАЗ
Матч завершен
Динамо
2 : 1
Витебск
Матч завершен
БАТЭ
6 : 0
Неман
Матч завершен