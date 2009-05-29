Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
апрель 2009
май 2009
Россия. Премьер-лига 2009, 11 тур
Амкар-Пермь
0 : 2
Леон Сатурн
Матч завершен
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Запад 2009, 9 тур
Спартак К
2 : 1
Матч завершен
Текстильщик
2 : 1
Матч завершен
0 : 0
Матч завершен
1 : 0
Череповец
Матч завершен
1 : 1
Матч завершен
Псков
0 : 1
Волга
Матч завершен
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Центр 2009, 8 тур
2 : 2
Матч завершен
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009, 11 тур
Локомотив (мол)
2 : 3
Спартак М (мол)
Матч завершен
Томь (мол)
0 : 3
Динамо (мол)
Матч завершен
Кр. Советов (мол)
2 : 2
Матч завершен
Зенит (мол)
2 : 2
Кубань (мол)
Матч завершен
Ростов (мол)
3 : 2
Ахмат (мол)
Матч завершен