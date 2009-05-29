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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Кубань (мол)
Зенит (мол) - Кубань (мол): обзор матча 29 мая 2009
Зенит (мол)
29.05.2009, пятница, 15:30
Чемпионат России. Молодежное первенство, 11 тур
2 : 2
Завершен
Кубань (мол)
49'
П. Игнатович
69'
П. Игнатович
69'
Р. Баратов
74'
А. Винников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Кубань (мол)
+2
Замена
Е. Курдус
️️️️
А. Долженко
Желтая карточка
В. Галыш
Вторая желтая
П. Миненко
Замена
А. Карибов
️️️️
И. Квеквескири
Замена
И. Сагдатуллин
️️️️
Е. Стариков
Вторая желтая
А. Винников
Желтая карточка
Р. Баратов
Желтая карточка
А. Винников
Замена
В. Галыш
️️️️
А. Орнат
ГОЛ! 2:2!
А. Винников
Замена
В. Сушкин
️️️️
А. Соснин
ГОЛ! 2:1!
Р. Баратов
ГОЛ! 2:0!
П. Игнатович
Замена
В. Шахов
️️️️
В. Дмитренко
Замена
Р. Слинько
️️️️
А. Галстян
Желтая карточка
П. Миненко
ГОЛ! 1:0!
П. Игнатович
Замена
А. Винников
️️️️
Д. Горбушин
Желтая карточка
А. Долженко
14'
Желтая карточка
Р. Бугаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
12
Николай Заболотный
ВР
0
Дмитрий Гребнев
ЦЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
44
Евгений Башкиров
ОП
20
Павел Комолов
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
79
Андрей Орнат
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
87
Евгений Стариков
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Кубань (мол)
22
Евгений Пузин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
73
Максим Ковальчук
ЦЗ
6
Павел Миненко
ЦЗ
5
Виктор Дмитренко
ЦЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
0
Артуш Галстян
ЦП
0
Евгений Одинцов
ЦП
37
Артем Долженко
ЦП
4
Ренат Баратов
ЦФ
Зенит (мол)
1
Андрей Зайцев
ВР
3
Ян Бобровский
ЦЗ
10
Сергей Васецкий
ЦП
75
Илья Сагдатуллин
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
Кубань (мол)
22
Вячеслав Марикода
ВР
55
Сергей Поминов
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
22
Александр Карибов
ЦП
73
Евгений Курдус
ЦП
39
Антон Винников
ЦП
92
Руслан Слинько
ЦП
3-1-3-3
12
Заболотный
0
Гребнев
3
Костин
5
Чеминава
44
Башкиров
29
Игнатович
23
Соснин
20
Комолов
87
Стариков
10
Матяш
79
Орнат
4-1-4-1
22
Пузин
73
Ковальчук
6
Миненко
5
Дмитренко
8
Бугаев
33
Квеквескири
0
Галстян
0
Одинцов
37
Долженко
9
Горбушин
4
Баратов
87
Стариков
75
Сагдатуллин
75
Сагдатуллин
87
Стариков
79
Орнат
88
Галыш
88
Галыш
79
Орнат
23
Соснин
10
Сушкин
10
Сушкин
23
Соснин
33
Квеквескири
22
Карибов
22
Карибов
33
Квеквескири
37
Долженко
73
Курдус
73
Курдус
37
Долженко
9
Горбушин
39
Винников
39
Винников
9
Горбушин
0
Галстян
92
Слинько
92
Слинько
0
Галстян
5
Дмитренко
29
Шахов
29
Шахов
5
Дмитренко
Остались в запасе
Зенит (мол)
Кубань (мол)
10
Сергей Васецкий
ЦП
3
Ян Бобровский
ЦЗ
1
Андрей Зайцев
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
55
Сергей Поминов
ЦЗ
22
Вячеслав Марикода
ВР
Остались в запасе
10
Сергей Васецкий
ЦП
3
Ян Бобровский
ЦЗ
1
Андрей Зайцев
ВР
Остались в запасе
55
Сергей Поминов
ЦЗ
22
Вячеслав Марикода
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Зенит (мол) - Кубань (мол)
1
2
5
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
МСА Петровский
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