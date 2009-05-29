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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Томь (мол) - Динамо (мол)
Томь (мол) - Динамо (мол): обзор матча 29 мая 2009
Томь (мол)
29.05.2009, пятница, 14:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 11 тур
0 : 3
Завершен
Динамо (мол)
44'
А. Димидко
56'
Д. Скепский
75'
А. Юсупов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь (мол) - Динамо (мол)
Замена
В. Моргошия
️️️️
Д. Скепский
Замена
О. Инкин
️️️️
Ц. Генков
Замена
С. Панов
️️️️
А. Карасевич
Желтая карточка
В. Гапонов
Желтая карточка
А. Кузьминых
ГОЛ! 0:3!
А. Юсупов
Желтая карточка
А. Лобков
Замена
А. Кузьминых
️️️️
С. Терехов
Замена
Р. Грохин
️️️️
А. Якимов
Замена
Р. Панин
️️️️
Ф. Смолов
Замена
В. Гапонов
️️️️
Д. Пшеничников
Замена
А. Юсупов
️️️️
А. Димидко
Замена
Р. Жариков
️️️️
К. Сашилин
Замена
Д. Ефремов
️️️️
И. Туев
Желтая карточка
Ф. Смолов
ГОЛ! 0:2!
Д. Скепский
Желтая карточка
Н. Замалиев
Замена
А. Бебих
️️️️
И. Логуа
Замена
Н. Козлов
️️️️
В. Дядюн
ГОЛ! 0:1!
А. Димидко
Желтая карточка
А. Димидко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь (мол)
1
Егор Ридош
ВР
18
Дмитрий Сергеев
ЛЗ
28
Константин Дмитриевский
ЦЗ
15
Илья Вахрушев
ЦЗ
42
Иван Туев
ЦЗ
89
Алексей Якимов
ЦЗ
90
Денис Пшеничников
ЦП
0
Константин Сашилин
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
11
Сергей Воронов
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Динамо (мол)
1
Алексей Карасевич
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
69
Александр Лобков
ЦЗ
71
Юрий Медведев
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
10
Денис Скепский
ЦП
19
Владимир Рыховский
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
18
Цветан Генков
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Томь (мол)
96
Иван Перфильев
ВР
4
Денис Воронов
ЦЗ
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
71
Роман Грохин
ЦП
51
Никита Козлов
ЦФ
43
Роман Жариков
ЦФ
8
Валентин Гапонов
ЦФ
Динамо (мол)
9
Роман Панин
ВР
13
Сергей Панов
ВР
90
Александр Кузьминых
ЦЗ
7
Олег Инкин
ЦП
0
Вахтанг Моргошия
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
99
Александр Бебих
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Ридош
15
Вахрушев
42
Туев
89
Якимов
18
Сергеев
28
Дмитриевский
90
Пшеничников
0
Сашилин
3
Голяткин
17
Дядюн
11
Воронов
4-4-2
1
Карасевич
7
Логуа
69
Лобков
71
Медведев
32
Терехов
10
Скепский
19
Рыховский
2
Димидко
13
Замалиев
90
Смолов
18
Генков
17
Дядюн
51
Козлов
51
Козлов
17
Дядюн
42
Туев
85
Ефремов
85
Ефремов
42
Туев
0
Сашилин
43
Жариков
43
Жариков
0
Сашилин
90
Пшеничников
8
Гапонов
8
Гапонов
90
Пшеничников
89
Якимов
71
Грохин
71
Грохин
89
Якимов
18
Генков
7
Инкин
7
Инкин
18
Генков
10
Скепский
0
Моргошия
0
Моргошия
10
Скепский
32
Терехов
90
Кузьминых
90
Кузьминых
32
Терехов
7
Логуа
99
Бебих
99
Бебих
7
Логуа
90
Смолов
9
Панин
9
Панин
90
Смолов
1
Карасевич
13
Панов
13
Панов
1
Карасевич
2
Димидко
4
Юсупов
4
Юсупов
2
Димидко
Остались в запасе
Томь (мол)
Динамо (мол)
96
Иван Перфильев
ВР
4
Денис Воронов
ЦЗ
Остались в запасе
96
Иван Перфильев
ВР
4
Денис Воронов
ЦЗ
Остались в запасе
Статистика матча Томь (мол) - Динамо (мол)
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
Стадион:
Стадион ЦДСО "Томь"
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Названо имя нового тренера «Спартака-2»
2025.12.21 17:00
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Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
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2025.01.20 09:22
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
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2020.11.26 17:05
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