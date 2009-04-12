Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Расписание матчей 12-04-2009

    март 2009
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    апрель 2009
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    май 2009
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    Чемпионат Белоруссии 2009, 2 тур
    12 апреля, воскресенье
    00:00
    Гомель
    1:1
    Витебск
    Матч завершен
    12 апреля, воскресенье
    00:00
    Сморгонь
    0:0
    Динамо
    Матч завершен
    12 апреля, воскресенье
    00:00
    Гранит
    1:3
    Торпедо-БелАЗ
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига 2009, 4 тур
    12 апреля, воскресенье
    14:00
    ЦСКА
    4:1
    Локомотив
    Матч завершен
    12 апреля, воскресенье
    16:30
    Зенит
    0:0
    Амкар-Пермь
    Матч завершен
    12 апреля, воскресенье
    19:00
    Спартак-Нальчик
    1:1
    Сатурн
    Матч завершен
    Чемпионат Украины (2008/2009), 23 тур
    12 апреля, воскресенье
    15:00
    Мариуполь
    1:1
    Металлург
    Матч завершен
    12 апреля, воскресенье
    17:00
    Металлист
    1:1
    Карпаты
    Матч завершен
    12 апреля, воскресенье
    17:00
    Шахтер
    3:0
    Арсенал
    Матч завершен
    12 апреля, воскресенье
    19:00
    Динамо
    3:1
    Черноморец
    Матч завершен
    Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг 2009, 2 тур
    12 апреля, воскресенье
    16:00
    Астрахань
    3:1
    Анжи-2
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2008/2009), 32 тур
    12 апреля, воскресенье
    17:00
    Астон Вилла
    3:3
    Эвертон
    Матч завершен
    12 апреля, воскресенье
    19:10
    Манчестер Сити
    1:3
    Фулхэм
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2008/2009), 31 тур
    12 апреля, воскресенье
    18:00
    Реджо-ди-Калабрия
    0:2
    Удинезе
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2008/2009), 31 тур
    12 апреля, воскресенье
    19:00
    Марсель
    4:1
    Гренобль
    Матч завершен
    12 апреля, воскресенье
    20:45
    Лилль
    0:0
    ПСЖ
    Матч завершен
    12 апреля, воскресенье
    23:00
    Лион
    2:2
    Монако
    Матч завершен
    Испания. Примера (2008/2009), 30 тур
    12 апреля, воскресенье
    19:00
    Нумансия
    0:0
    Эспаньол
    Матч завершен
    12 апреля, воскресенье
    19:00
    Расинг
    2:3
    Бетис
    Матч завершен
    12 апреля, воскресенье
    19:00
    Спортинг
    2:3
    Валенсия
    Матч завершен
    12 апреля, воскресенье
    19:00
    Осасуна
    2:1
    Атлетик
    Матч завершен
    12 апреля, воскресенье
    19:00
    Мальорка
    2:0
    Альмерия
    Матч завершен
    12 апреля, воскресенье
    19:00
    Реал
    2:0
    Вальядолид
    Матч завершен
    12 апреля, воскресенье
    21:00
    Севилья
    0:1
    Хетафе
    Матч завершен
    12 апреля, воскресенье
    23:00
    Депортиво
    1:2
    Атлетико
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2008/2009), 27 тур
    12 апреля, воскресенье
    19:00
    Байер
    1:1
    Вердер
    Матч завершен
    12 апреля, воскресенье
    19:00
    Штутгарт
    1:0
    Гамбург
    Матч завершен
    • Читайте нас: 
    11