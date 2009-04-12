март 2009
апрель 2009
Чемпионат Белоруссии 2009, 2 тур
Россия. Премьер-лига 2009, 4 тур
12 апреля, воскресенье
16:30
Матч завершен
12 апреля, воскресенье
19:00
Матч завершен
Чемпионат Украины (2008/2009), 23 тур
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг 2009, 2 тур
Англия. Премьер-лига (2008/2009), 32 тур
12 апреля, воскресенье
17:00
Матч завершен
12 апреля, воскресенье
19:10
Матч завершен
Италия. Серия А (2008/2009), 31 тур
12 апреля, воскресенье
18:00
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2008/2009), 31 тур
Испания. Примера (2008/2009), 30 тур
12 апреля, воскресенье
19:00
Матч завершен