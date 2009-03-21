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Расписание матчей 21-03-2009

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
08 пн 09 Вчера 10 Сегодня 11 Завтра 12 пт
февраль 2009
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1
март 2009
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
апрель 2009
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
Предыдущий день Следующий день
Россия. Премьер-лига 2009, 2 тур Таблица
21 марта, 13:00
Крылья Советов
1 : 0
Амкар-Пермь
Матч завершен
21 марта, 14:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
Спартак
Матч завершен
21 марта, 15:15
Динамо
3 : 2
Химки
Матч завершен
21 марта, 17:30
Москва
0 : 0
Ахмат
Матч завершен
Англия. Премьер-лига (2008/2009), 30 тур Таблица
21 марта, 15:45
Портсмут
2 : 1
Эвертон
Матч завершен
21 марта, 18:00
Вест Бромвич
1 : 1
Болтон
Матч завершен
21 марта, 18:00
Блэкберн
1 : 1
Вест Хэм
Матч завершен
21 марта, 18:00
Фулхэм
2 : 0
Манчестер Юнайтед
Матч завершен
21 марта, 18:00
Сток Сити
1 : 0
Мидлсбро
Матч завершен
21 марта, 18:30
Тоттенхэм
1 : 0
Челси
Матч завершен
21 марта, 20:30
Ньюкасл
1 : 3
Арсенал
Матч завершен
Испания. Примера (2008/2009), 28 тур Таблица
21 марта, 22:00
Вильярреал
2 : 0
Атлетик
Матч завершен
21 марта, 23:55
Севилья
4 : 1
Вальядолид
Матч завершен
Италия. Серия А (2008/2009), 29 тур Таблица
21 марта, 20:00
Катания
1 : 0
Лацио
Матч завершен
21 марта, 22:30
Рома
1 : 4
Ювентус
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2008/2009), 25 тур Таблица
21 марта, 17:30
Боруссия Д
1 : 0
Вердер
Матч завершен
21 марта, 17:30
Арминия
0 : 3
Вольфсбург
Матч завершен
21 марта, 17:30
Хоффенхайм
2 : 2
Ганновер-96
Матч завершен
21 марта, 17:30
Байер
1 : 1
Айнтрахт
Матч завершен
21 марта, 17:30
Штутгарт
2 : 0
Герта
Матч завершен
21 марта, 17:30
Бавария
1 : 0
Карлсруэ
Матч завершен
21 марта, 17:30
Энерги
0 : 2
Кельн
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2008/2009), 29 тур Таблица
21 марта, 21:00
Осер
2 : 0
Ле Ман
Матч завершен
21 марта, 21:00
Гавр
0 : 3
Бордо
Матч завершен
21 марта, 21:00
Лилль
2 : 1
Гренобль
Матч завершен
21 марта, 21:00
Нанси
0 : 1
Монако
Матч завершен
21 марта, 21:00
Ницца
2 : 2
Кан
Матч завершен
21 марта, 21:00
Ренн
0 : 0
Валансьен
Матч завершен
21 марта, 23:00
Марсель
2 : 0
Нант
Матч завершен
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009, 2 тур Таблица
21 марта, 14:30
Спартак Нч (мол)
1 : 0
Рубин (мол)
Матч завершен
21 марта, 15:00
Ростов (мол)
0 : 2
Локомотив (мол)
Матч завершен
21 марта, 15:00
Зенит (мол)
2 : 1
Раменское
Матч завершен
Чемпионат Украины (2008/2009), 21 тур Таблица
21 марта, 15:00
Заря
2 : 1
Черноморец
Матч завершен
21 марта, 17:00
1 : 2
Металлург
Матч завершен
21 марта, 19:00
Днепр
1 : 0
Карпаты
Матч завершен
Россия
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