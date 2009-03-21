Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
февраль 2009
март 2009
Россия. Премьер-лига 2009, 2 тур
Крылья Советов
1 : 0
Амкар-Пермь
Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
Спартак
Матч завершен
Динамо
3 : 2
Химки
Матч завершен
Москва
0 : 0
Ахмат
Матч завершен
Англия. Премьер-лига (2008/2009), 30 тур
Портсмут
2 : 1
Эвертон
Матч завершен
Вест Бромвич
1 : 1
Болтон
Матч завершен
Блэкберн
1 : 1
Вест Хэм
Матч завершен
Фулхэм
2 : 0
Манчестер Юнайтед
Матч завершен
Сток Сити
1 : 0
Мидлсбро
Матч завершен
Тоттенхэм
1 : 0
Челси
Матч завершен
Ньюкасл
1 : 3
Арсенал
Матч завершен
Испания. Примера (2008/2009), 28 тур
Вильярреал
2 : 0
Атлетик
Матч завершен
Севилья
4 : 1
Вальядолид
Матч завершен
Италия. Серия А (2008/2009), 29 тур
Катания
1 : 0
Лацио
Матч завершен
Рома
1 : 4
Ювентус
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2008/2009), 25 тур
Боруссия Д
1 : 0
Вердер
Матч завершен
Арминия
0 : 3
Вольфсбург
Матч завершен
Хоффенхайм
2 : 2
Ганновер-96
Матч завершен
Байер
1 : 1
Айнтрахт
Матч завершен
Штутгарт
2 : 0
Герта
Матч завершен
Бавария
1 : 0
Карлсруэ
Матч завершен
Энерги
0 : 2
Кельн
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2008/2009), 29 тур
Осер
2 : 0
Ле Ман
Матч завершен
Гавр
0 : 3
Бордо
Матч завершен
Лилль
2 : 1
Гренобль
Матч завершен
Нанси
0 : 1
Монако
Матч завершен
Ницца
2 : 2
Кан
Матч завершен
Ренн
0 : 0
Валансьен
Матч завершен
Марсель
2 : 0
Нант
Матч завершен
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009, 2 тур
Спартак Нч (мол)
1 : 0
Рубин (мол)
Матч завершен
Ростов (мол)
0 : 2
Локомотив (мол)
Матч завершен
Зенит (мол)
2 : 1
Раменское
Матч завершен
Чемпионат Украины (2008/2009), 21 тур
Заря
2 : 1
Черноморец
Матч завершен
1 : 2
Металлург
Матч завершен
Днепр
1 : 0
Карпаты
Матч завершен