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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Гавр - Бордо
Гавр - Бордо: обзор матча 21 марта 2009
Гавр
21.03.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 29 тур
0 : 3
Завершен
Бордо
12'
Й. Гуркюфф
58'
С. Диавара
89'
Вендел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гавр - Бордо
ГОЛ! 0:3!
Вендел
Замена
Д. Айт Бен Идир
️️️️
С. Норо
Замена
Й. Гуффран
️️️️
Д. Белльон
Желтая карточка
М. Планюс
Желтая карточка
М. Самбу
ГОЛ! 0:2!
С. Диавара
Замена
М. Валверде
️️️️
У. Раме
Замена
М. Самбу
️️️️
А. Ба
17'
12'
ГОЛ! 0:1!
Й. Гуркюфф
Замена
М. Диалло
️️️️
К. Анин
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гавр
1
Кристоф Рево
ВР
21
Дамьен Флориан Тиксье
ЦЗ
4
Петер Франкур
ЦЗ
18
Абассе Ба
ЦЗ
6
Кевин Анин
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
10
Оливье Давидас
ЦП
23
Стефан Норо
ЦП
24
Хасан Алла
ЦП
7
Николя Дьез
ЦП
7
Амаду Алассан
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
Бордо
16
Ульрих Раме
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
17
Вендел
ЛП
8
Пьер Дюкасс
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
20
Жуссие
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
11
Давид Белльон
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Гавр
30
Джонни Пласид
ВР
4
Массамба Самбу
ЦЗ
6
Джамель Айт Бен Идир
ЦП
16
Мамаду Диалло
ЦФ
Бордо
28
Матье Валверде
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
2
Диего Пласенте
ЦЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
7
Абду Траоре
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
3-2-4-1
1
Рево
18
Ба
6
Анин
27
Кана-Бийик
4
Франкур
21
Тиксье
10
Давидас
24
Алла
7
Дьез
23
Норо
7
Алассан
3-4-2
16
Раме
21
Шальме
20
Диавара
14
Тремулинас
8
Дюкасс
8
Гуркюфф
20
Жуссие
17
Вендел
11
Белльон
27
Шамах
6
Анин
16
Диалло
16
Диалло
6
Анин
18
Ба
4
Самбу
4
Самбу
18
Ба
23
Норо
6
Айт Бен Идир
6
Айт Бен Идир
23
Норо
16
Раме
28
Валверде
28
Валверде
16
Раме
Энрике
27
Планюс
27
Планюс
Энрике
11
Белльон
94
Гуффран
94
Гуффран
11
Белльон
Остались в запасе
Гавр
Бордо
30
Джонни Пласид
ВР
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
2
Диего Пласенте
ЦЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
7
Абду Траоре
ЦП
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
30
Джонни Пласид
ВР
Остались в запасе
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
2
Диего Пласенте
ЦЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
7
Абду Траоре
ЦП
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Гавр - Бордо
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гавр
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Лилль
1 : 0
10.10.2026
Гавр
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Жюль Дешасо
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