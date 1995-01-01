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    Диего Пласенте

    #2 | Защитник
    Имя Диего
    Фамилия Пласенте
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 апреля 1977 (45 лет)
    Рост 176
    Вес 72
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