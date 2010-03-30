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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лион - Бордо
Лион - Бордо: обзор матча 30 марта 2010
Лион
30.03.2010, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, 1/4 финала
3 : 1
Завершен
Бордо
10'
Лисандро
31'
М. Бастос
76'
Лисандро (П)
13'
М. Шамах
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Бордо
Замена
М. Гоналон
️️️️
С. Дельгадо
Замена
Д. Белльон
️️️️
Й. Гуффран
Замена
Энрике
️️️️
М. Шальме
Желтая карточка
Лисандро
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Лисандро
Желтая карточка
С. Гову
Замена
Жуссие
️️️️
Вендел
Замена
К. Чельстрем
️️️️
М. Бастос
Замена
С. Гову
️️️️
М. Пьянич
ГОЛ! 2:1!
М. Бастос
Пас отдал
М. Пьянич
13'
ГОЛ! 1:1!
М. Шамах
Пас отдал
Й. Гуркюфф
ГОЛ! 1:0!
Лисандро
Пас отдал
М. Бодмер
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
3
Крис
(К)
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
28
Жереми Тулалан
ОП
17
Жан Макун
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
19
Сезар Дельгадо
ПП
9
Лисандро
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
17
Вендел
ЛП
6
Фернандо
ОП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
18
Ярослав Плашил
ПП
27
Маруан Шамах
(К)
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
4
Жан-Ален Бумсонг
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
25
Максим Гоналон
ОП
4
Ким Чельстрем
ЦП
8
Сидней Гову
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Бордо
16
Ульрих Раме
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
21
Энрике
ЦЗ
2
Диего Пласенте
ЦЗ
20
Жуссие
ЦП
11
Давид Белльон
ЦФ
4-1-4-1
1
Льорис
26
Сиссоко
24
Бодмер
3
Крис
15
Ревейер
28
Тулалан
7
Бастос
17
Макун
15
Пьянич
19
Дельгадо
9
Лисандро
4-1-3-2
16
Каррассо
21
Шальме
13
Сиани
22
Сане
14
Тремулинас
6
Фернандо
18
Плашил
8
Гуркюфф
17
Вендел
94
Гуффран
27
Шамах
19
Дельгадо
25
Гоналон
25
Гоналон
19
Дельгадо
7
Бастос
4
Чельстрем
4
Чельстрем
7
Бастос
15
Пьянич
8
Гову
8
Гову
15
Пьянич
21
Шальме
21
Энрике
21
Энрике
21
Шальме
17
Вендел
20
Жуссие
20
Жуссие
17
Вендел
94
Гуффран
11
Белльон
11
Белльон
94
Гуффран
Остались в запасе
Лион
Бордо
1
Реми Веркутр
ВР
4
Жан-Ален Бумсонг
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
16
Ульрих Раме
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
2
Диего Пласенте
ЦЗ
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
1
Реми Веркутр
ВР
4
Жан-Ален Бумсонг
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Остались в запасе
16
Ульрих Раме
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
2
Диего Пласенте
ЦЗ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Лион - Бордо
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Жерлан
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:30 (прямая)
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