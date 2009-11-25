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    Диего Пласенте - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Диего
    Фамилия Пласенте
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 апреля 1977 (45 лет)
    Рост 176
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бордо 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.03.2010 Был в запасе Лион (Лион) 3:1 Бордо (Бордо)
    08.12.2009 1' -90' Маккаби (Хайфа) 0:1 Бордо (Бордо)
    25.11.2009 Был в запасе Бордо (Бордо) 2:0 Ювентус (Турин)
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