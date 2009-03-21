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РПЛ 2026/2027
Динамо - Химки
Динамо - Химки: обзор матча 21 марта 2009
Динамо
21.03.2009, суббота, 15:15
Россия. Премьер-лига, 2 тур
3 : 2
Завершен
Химки
21'
А. Кокорин
32'
А. Кержаков (П)
59'
А. Димидко
43'
М. Йованович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Химки
Желтая карточка
В. Габулов
Замена
Ц. Генков
️️️️
А. Кокорин
Замена
️️️️
И. Максимов
Желтая карточка
Л. Уилкшир
Замена
В. Головатенко
️️️️
М. Йованович
ГОЛ! 3:1!
А. Димидко
Пас отдал
Д. Комбаров
Замена
А. Швецов
️️️️
Н. Настич
Желтая карточка
М. Йованович
ГОЛ! 2:1!
М. Йованович
Пас отдал
Д. Блатняк
Замена
А. Димидко
️️️️
А. Ропотан
Желтая карточка
К. Комбаров
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Кержаков
ГОЛ! 1:0!
А. Кокорин
Пас отдал
Д. Комбаров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
19
Адриан Ропотан
ОП
25
Дмитрий Хохлов
(К)
ЦП
26
Люк Уилкшир
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Химки
21
Роман Березовский
(К)
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
0
Миодраг Йованович
ЛЗ
28
Борис Ротенберг
ЦЗ
0
Вуле Тривунович
ЦЗ
2
Ненад Настич
ПЗ
19
Драган Блатняк
ЛП
31
Иван Цветкович
ОП
78
Илья Максимов
ЦП
19
Андрей Стрельцов
ЦП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
66
Йован Танасиевич
ПЗ
2
Александр Димидко
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
18
Цветан Генков
ЦФ
Химки
23
Дмитрий Бородин
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
18
Александр Швецов
ЦП
0
Яни Тапани Виртанен
ЦФ
0
Марко Шимич
ЦФ
20
Олег Кожанов
ЦФ
4-1-3-2
30
Габулов
13
Гранат
6
Фернандес
8
Колодин
9
Комбаров
19
Ропотан
23
Комбаров
26
Уилкшир
25
Хохлов
9
Кокорин
11
Кержаков
3-3-3-1
21
Березовский
10
Никифоров
28
Ротенберг
0
Тривунович
2
Настич
31
Цветкович
0
Йованович
78
Максимов
19
Стрельцов
19
Блатняк
81
Низамутдинов
19
Ропотан
2
Димидко
2
Димидко
19
Ропотан
9
Кокорин
18
Генков
18
Генков
9
Кокорин
2
Настич
18
Швецов
18
Швецов
2
Настич
0
Йованович
5
Головатенко
5
Головатенко
0
Йованович
Остались в запасе
Динамо
Химки
1
Антон Шунин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
66
Йован Танасиевич
ПЗ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
0
Яни Тапани Виртанен
ЦФ
0
Марко Шимич
ЦФ
23
Дмитрий Бородин
ВР
5
Сергей Пилипчук
ЛП
20
Олег Кожанов
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
66
Йован Танасиевич
ПЗ
90
Федор Смолов
ЦФ
Остались в запасе
0
Яни Тапани Виртанен
ЦФ
0
Марко Шимич
ЦФ
23
Дмитрий Бородин
ВР
5
Сергей Пилипчук
ЛП
20
Олег Кожанов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча Динамо - Химки
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Николай Иванов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Н. Голубев (Санкт-Петербург)
В. Семенов (Гатчина)
Делегат:
А. Бутенко (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Посещаемость:
10523 из 18636 зрителей (56%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 15:15 (прямая)
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