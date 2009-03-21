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Сток Сити - Мидлсбро
Сток Сити - Мидлсбро: обзор матча 21 марта 2009
Сток Сити
21.03.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Мидлсбро
83'
Р. Шоукросс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Мидлсбро
Замена
А. Джонсон
️️️️
Э. Тэйлор
Замена
М. Сидибе
️️️️
Л. Лоуренс
ГОЛ! 1:0!
Р. Шоукросс
Пас отдал
Р. Делап
Замена
Д. Хойт
️️️️
Э. МакМахон
Желтая карточка
Д. Битти
Замена
А. Алвеш
️️️️
М. Кинг
Замена
М. Этерингтон
️️️️
С. Диао
Замена
С. Келли
️️️️
Э. Уилкинсон
Желтая карточка
С. Диао
Желтая карточка
Г. Уилэн
Желтая карточка
Р. Фуллер
18'
Желтая карточка
Э. Погатец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
15
Салиф Диао
ЦП
5
Рори Делап
ПП
44
Джеймс Битти
ЦФ
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Мидлсбро
25
Брэд Джонс
ВР
6
Роберт Хут
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
29
Энтони МакМахон
ПЗ
20
Мохамед Шауки
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
9
Марлон Кинг
ЦФ
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Сток Сити
12
Стефен Келли
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
11
Мамаду Сидибе
ЦФ
Мидлсбро
25
Джастин Хойт
ЛЗ
11
Адам Джонсон
ПП
10
Афонсо Алвеш
ЦФ
4-4-2
29
Соренсен
3
Хиггинботэм
17
Шоукросс
25
Файе
28
Уилкинсон
11
Лоуренс
12
Уилэн
15
Диао
5
Делап
19
Фуллер
44
Битти
3-2-3-2
25
Джонс
3
Тэйлор
2
Погатец
31
Уитер
29
МакМахон
6
Хут
20
Шауки
19
Даунинг
19
О'Нил
9
Шанли
9
Кинг
28
Уилкинсон
12
Келли
12
Келли
28
Уилкинсон
15
Диао
26
Этерингтон
26
Этерингтон
15
Диао
11
Лоуренс
11
Сидибе
11
Сидибе
11
Лоуренс
29
МакМахон
25
Хойт
25
Хойт
29
МакМахон
3
Тэйлор
11
Джонсон
11
Джонсон
3
Тэйлор
9
Кинг
10
Алвеш
10
Алвеш
9
Кинг
Остались в запасе
Сток Сити
Мидлсбро
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Статистика матча Сток Сити - Мидлсбро
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Британния Стэдиум
Посещаемость:
26442 из 27740 зрителей (95%)
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