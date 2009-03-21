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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Нант
Марсель - Нант: обзор матча 21 марта 2009
Марсель
21.03.2009, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 29 тур
2 : 0
Завершен
Нант
56'
Р. Сивелли
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Нант
Замена
Д. Де Фрейтас
️️️️
И. Класнич
Замена
М. М'Бами
️️️️
М. Вальбуэна
Замена
Д. Абдун
️️️️
В. Ванкер
ГОЛ! 1:0!
Р. Сивелли
Замена
Б. Зенден
️️️️
Б. Коне
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
М. Ньянг
Желтая карточка
Ф. Да Роша
Желтая карточка
В. Ванкер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
0
Тайе Тайво
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ПЗ
4
Тайрон Мирс
ЛП
27
Лорик Цана
(К)
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
11
Брандао
ЛФ
76
Мамаду Ньянг
ЦФ
14
Бакари Коне
РФ
Главный тренер
Эрик Геретс
Нант
16
Жером Алонсо
ВР
2
Ибрахим Таль
ЛЗ
26
Реми Мареваль
ЦЗ
6
Гийом Муллек
ЦЗ
17
Йоанн Пулар
ПЗ
9
Фредерик Да Роша
(К)
ЛП
21
Вильям Ванкер
ЦП
39
Иван Класнич
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Марсель
1
Руди Риу
ВР
23
Рональд Зубар
ПЗ
7
Будевейн Зенден
ЦП
19
Модесте М'Бами
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
16
Мамаду Самасса
ЦФ
0
Сильвен Вильторд
ЦФ
Нант
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
2
Дуглау
ЦЗ
6
Лоик Гийон
ЦП
91
Рикардо Фати
ЦП
18
Давид Де Фрейтас
ЦП
9
Кристиан Бекаменга
АП
93
Джамель Абдун
ЦФ
3-3-1-3
30
Манданда
2
Сивелли
0
Тайво
4
Хилтон
4
Мирс
8
Шейру
27
Цана
28
Вальбуэна
11
Брандао
76
Ньянг
14
Коне
4-2-1
16
Алонсо
17
Пулар
26
Мареваль
6
Муллек
2
Таль
21
Ванкер
9
Да Роша
39
Класнич
14
Коне
7
Зенден
7
Зенден
14
Коне
28
Вальбуэна
19
М'Бами
19
М'Бами
28
Вальбуэна
76
Ньянг
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
76
Ньянг
39
Класнич
18
Де Фрейтас
18
Де Фрейтас
39
Класнич
9
Бекаменга
9
Бекаменга
21
Ванкер
93
Абдун
93
Абдун
21
Ванкер
Остались в запасе
Марсель
Нант
1
Руди Риу
ВР
23
Рональд Зубар
ПЗ
16
Мамаду Самасса
ЦФ
0
Сильвен Вильторд
ЦФ
Главный тренер
Эрик Геретс
2
Дуглау
ЦЗ
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
6
Лоик Гийон
ЦП
91
Рикардо Фати
ЦП
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Остались в запасе
1
Руди Риу
ВР
23
Рональд Зубар
ПЗ
16
Мамаду Самасса
ЦФ
0
Сильвен Вильторд
ЦФ
Остались в запасе
2
Дуглау
ЦЗ
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
6
Лоик Гийон
ЦП
91
Рикардо Фати
ЦП
Главный тренер
Эрик Геретс
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Статистика матча Марсель - Нант
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:55 (прямая)
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