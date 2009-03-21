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РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Спартак
Кубань (ЛФЛ) - Спартак: обзор матча 21 марта 2009
Кубань (ЛФЛ)
21.03.2009, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Спартак
31'
Д. Траоре
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Спартак
Замена
А. Байрыев
️️️️
Х. Драман
+2
Желтая карточка
А. Тлисов
Замена
А. Тлисов
️️️️
А. Касаев
Замена
А. Тихоновецкий
️️️️
Д. Траоре
Желтая карточка
М. Григорьев
Желтая карточка
А. Ушенин
Замена
М. Григорьев
️️️️
Алекс
Желтая карточка
М. Фатхи
Желтая карточка
Веллитон
Пенальти не реализован!
Д. Траоре
Желтая карточка
А. Хагуш
Замена
Кариока
️️️️
Р. Сабитов
Замена
А. Дзюба
️️️️
К. Хуан Родригес
Желтая карточка
Р. Сабитов
ГОЛ! 1:0!
Д. Траоре
Желтая карточка
А. Касаев
Желтая карточка
И. Саенко
20'
Пенальти не реализован!
Алекс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
62
Алексей Ботвиньев
ВР
98
Вильям Боавентура
ЛЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
2
Сани Кайта
ЦП
34
Андрей Ушенин
ЦП
0
Хамину Драман
АП
10
Андрей Топчу
(К)
ПП
15
Драман Траоре
ЦФ
Спартак
1
Стипе Плетикоса
ВР
3
Клементе Хуан Родригес
ЛЗ
25
Мартин Йиранек
(К)
ЦЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
10
Иван Саенко
ЛП
28
Владислав Рыжков
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
12
Алекс
АП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Веллитон
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
0
Сретен Сретенович
ЦЗ
8
Артур Тлисов
ОП
30
Алексей Кучук
ЦП
10
Александр Тихоновецкий
ЦФ
Спартак
35
Сослан Джанаев
ВР
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
5
Кариока
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
4-4-1-1
62
Ботвиньев
98
Боавентура
2
Засеев
23
Джиоев
14
Хагуш
11
Касаев
2
Кайта
34
Ушенин
10
Топчу
0
Драман
15
Траоре
4-4-1-1
1
Плетикоса
18
Паршивлюк
25
Йиранек
30
Фатхи
3
Родригес
34
Быстров
28
Рыжков
34
Сабитов
10
Саенко
12
Алекс
11
Веллитон
0
Драман
28
Байрыев
28
Байрыев
0
Драман
11
Касаев
8
Тлисов
8
Тлисов
11
Касаев
15
Траоре
10
Тихоновецкий
10
Тихоновецкий
15
Траоре
12
Алекс
10
Григорьев
10
Григорьев
12
Алекс
34
Сабитов
5
Кариока
5
Кариока
34
Сабитов
3
Родригес
22
Дзюба
22
Дзюба
3
Родригес
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Спартак
30
Алексей Кучук
ЦП
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
0
Сретен Сретенович
ЦЗ
35
Сослан Джанаев
ВР
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
8
Александр Павленко
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Остались в запасе
30
Алексей Кучук
ЦП
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
0
Сретен Сретенович
ЦЗ
Остались в запасе
35
Сослан Джанаев
ВР
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
8
Александр Павленко
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Спартак
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
В. Ходеев (Воронеж)
А. Малородов (Саратов)
Делегат:
И. Синер (Омск)
Стадион:
Кубань
Посещаемость:
28000 из 31654 зрителей (88%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 13:50 (прямая); "Первый" 14:00 (прямая)
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