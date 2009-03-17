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    Расписание матчей 17-03-2009

    февраль 2009
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1
    март 2009
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    апрель 2009
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Франция. Кубок (2008/2009), 1/4 финала
    17 марта, вторник
    20:00
    Седан
    1:3
    Генгам
    Матч завершен
    17 марта, вторник
    22:45
    Тулуза
    1:1
    (7:6)п
    Лилль
    Матч завершен
    Англия. Кубок (2008/2009), 1/4 финала
    17 марта, вторник
    22:45
    Арсенал
    2:1
    Халл Сити
    Матч завершен
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