Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
январь 2009
февраль 2009
Кубок Французской Лиги (2008/2009), 1/2 финала
Ницца
1 : 1
Матч завершен
ПСЖ
0 : 3
Бордо
Матч завершен
Англия. Кубок (2008/2009)
Астон Вилла
3 : 1
Донкастер Роверс
Матч завершен
Ноттингем Форест
2 : 3
Дерби Каунти
Матч завершен
Блэкберн
1 : 1
Сандерленд
Матч завершен
Эвертон
1 : 0
Ливерпуль
Матч завершен
Италия. Кубок (2008/2009), 1/4 финала
Ювентус
0 : 0
Наполи
Матч завершен
Испания. Кубок (2008/2009), 1/2 финала, первый матч
Севилья
2 : 1
Атлетик
Матч завершен