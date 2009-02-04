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Расписание матчей
Италия. Кубок
Ювентус - Наполи
Ювентус - Наполи: обзор матча 04 февраля 2009
Ювентус
04.02.2009, среда, 22:45
Италия. Кубок, 1/4 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Наполи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Ювентус - Наполи
Пенальти не реализован!
В. Гаргано
ГОЛ!
Н. Легротталье
4:3
Пенальти не реализован!
М. Контини
Пенальти не реализован!
М. Сиссоко
Пенальти не реализован!
Э. Лавесси
ГОЛ!
М. Маркьонни
3:3
ГОЛ!
Х. Денис
2:3
ГОЛ!
М. Больячино
2:2
ГОЛ!
Д. Трезеге
2:1
ГОЛ!
М. Гамшик
1:1
ГОЛ!
А. Дель Пьеро
1:0
Желтая карточка
Н. Легротталье
115'
100'
Замена
Х. Денис
️️️️
М. Салайета
Желтая карточка
М. Пациенца
Замена
Л. Витале
️️️️
С. Ароника
Желтая карточка
М. Сиссоко
Желтая карточка
М. Больячино
Замена
М. Больячино
️️️️
Ф. Монтервино
Замена
️️️️
С. Джовинко
Желтая карточка
Ф. Сантакроче
Желтая карточка
У. Мельберг
Замена
Д. Трезеге
️️️️
В. Яквинта
Желтая карточка
Ф. Монтервино
Желтая карточка
К. Молинаро
+2
Желтая карточка
М. Контини
Замена
К. Молинаро
️️️️
П. Де Челье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
0
Улоф Мельберг
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
29
Кристиан Поульсен
ЦП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
(К)
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Наполи
1
Николас Гастон Наварро
ВР
15
Маттео Контини
ЛЗ
6
Сальваторе Ароника
ЛАЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
4
Франческо Монтервино
(К)
ПАЗ
17
Марек Гамшик
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
17
Марсело Салайета
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Ювентус
12
Антонио Кименти
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
5
Тиагу
ЦП
45
Мауро Каморанези
ПП
11
Амаури
ЦФ
7
Давид Трезеге
ЦФ
Наполи
3
Луиджи Витале
ЛП
54
Мариано Больячино
АП
11
Кристиан Маджо
ПП
11
Андреа Руссотто
ЦФ
0
Жоао Инасио Пиа
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
4-3-3
13
Маннингер
29
Де Челье
6
Легротталье
0
Мельберг
26
Грыгера
29
Поульсен
22
Сиссоко
32
Маркьонни
21
Джовинко
10
Дель Пьеро
19
Яквинта
3-2-3-2
1
Наварро
27
Сантакроче
28
Каннаваро
15
Контини
4
Монтервино
6
Ароника
17
Гамшик
5
Гаргано
24
Пациенца
17
Салайета
22
Лавесси
29
Де Челье
3
Молинаро
3
Молинаро
29
Де Челье
19
Яквинта
7
Трезеге
7
Трезеге
19
Яквинта
6
Ароника
3
Витале
3
Витале
6
Ароника
4
Монтервино
54
Больячино
54
Больячино
4
Монтервино
17
Салайета
19
Денис
19
Денис
17
Салайета
Остались в запасе
Ювентус
Наполи
12
Антонио Кименти
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
5
Тиагу
ЦП
45
Мауро Каморанези
ПП
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
11
Андреа Руссотто
ЦФ
11
Кристиан Маджо
ПП
0
Жоао Инасио Пиа
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
12
Антонио Кименти
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
5
Тиагу
ЦП
45
Мауро Каморанези
ПП
11
Амаури
ЦФ
Остались в запасе
11
Андреа Руссотто
ЦФ
11
Кристиан Маджо
ПП
0
Жоао Инасио Пиа
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Ювентус - Наполи
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
"7ТВ" 22:45 (прямая)
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