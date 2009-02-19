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    Расписание матчей 19-02-2009

    январь 2009
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    февраль 2009
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1
    март 2009
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Кубок УЕФА (2008/2009), 1/16 финала, первый матч
    19 февраля, четверг
    20:00
    Лех
    2:2
    Удинезе
    Матч завершен
    19 февраля, четверг
    21:45
    Шахтер
    2:0
    Тоттенхэм
    Матч завершен
    19 февраля, четверг
    22:05
    Копенгаген
    2:2
    Манчестер Сити
    Матч завершен
    19 февраля, четверг
    22:45
    Марсель
    0:1
    Твенте
    Матч завершен
    19 февраля, четверг
    22:45
    Фиорентина
    0:1
    Аякс
    Матч завершен
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