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Расписание матчей
Англия. Кубок
Эвертон - Ливерпуль
Эвертон - Ливерпуль: обзор матча 04 февраля 2009
Эвертон
04.02.2009, среда, 23:10
Англия. Кубок
1 : 0
Завершен
Ливерпуль
119'
Д. Гослинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Эвертон - Ливерпуль
ГОЛ! 1:0!
Д. Гослинг
119'
Желтая карточка
Т. Хибберт
116'
Замена
️️️️
Ф. Невилл
107'
101'
Замена
Р. Бабел
️️️️
Ф. Торрес
Желтая карточка
Х. Алонсо
Замена
Х. Маскерано
️️️️
А. Риера
Вторая желтая
Л. Лейва
Замена
Д. Родуэлл
️️️️
С. Пиенаар
Замена
Д. Гослинг
️️️️
М. Феллайни
Желтая карточка
Л. Лейва
Желтая карточка
Ф. Невилл
Желтая карточка
С. Пиенаар
Желтая карточка
Т. Кэхилл
19'
16'
Замена
Й. Бенаюн
️️️️
С. Джеррард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
18
Фил Невилл
(К)
ЦП
8
Микель Артета
ЦП
21
Леон Осман
ПП
25
Маруан Феллайни
ЦФ
17
Тим Кэхилл
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
3
Андреа Доссена
ЛЗ
23
Джейми Каррагер
(К)
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
77
Альберт Риера
ЛП
8
Стивен Джеррард
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
6
Лукас Лейва
АП
7
Дирк Кейт
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Эвертон
13
Карло Нэш
ВР
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
7
Сегундо Кастильо
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
4
Сами Хююпя
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
8
Райан Бабел
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
4-4-2
1
Ховард
3
Бэйнс
19
Ягиелка
15
Лескотт
2
Хибберт
20
Пиенаар
18
Невилл
8
Артета
21
Осман
17
Кэхилл
25
Феллайни
4-4-1-1
25
Рейна
5
Арбелоа
23
Каррагер
37
Шкртел
3
Доссена
7
Кейт
8
Джеррард
3
Алонсо
77
Риера
6
Лейва
9
Торрес
20
Пиенаар
6
Родуэлл
6
Родуэлл
20
Пиенаар
25
Феллайни
32
Гослинг
32
Гослинг
25
Феллайни
77
Риера
14
Маскерано
14
Маскерано
77
Риера
8
Джеррард
51
Бенаюн
51
Бенаюн
8
Джеррард
9
Торрес
8
Бабел
8
Бабел
9
Торрес
Остались в запасе
Эвертон
Ливерпуль
13
Карло Нэш
ВР
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
7
Сегундо Кастильо
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
12
Диего Кавальери
ВР
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
4
Сами Хююпя
ЦЗ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
13
Карло Нэш
ВР
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
7
Сегундо Кастильо
ЦП
Остались в запасе
12
Диего Кавальери
ВР
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
4
Сами Хююпя
ЦЗ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Эвертон - Ливерпуль
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Алан Уайли
(Стэффордшир)
Стадион:
Гудисон Парк
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