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    Расписание матчей 11-03-2009

    февраль 2009
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1
    март 2009
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    апрель 2009
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Лига Чемпионов (2008/2009), 1/8 финала, ответный матч
    11 марта, среда
    22:45
    Порту
    0:0
    Атлетико
    Матч завершен
    11 марта, среда
    22:45
    Барселона
    5:2
    Лион
    Матч завершен
    11 марта, среда
    22:45
    Рома
    1:0
    (6:7)п
    Арсенал
    Матч завершен
    11 марта, среда
    22:45
    Манчестер Юнайтед
    2:0
    Интер
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2008/2009), 21 тур
    11 марта, среда
    23:00
    Фулхэм
    1:2
    Блэкберн
    Матч завершен
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