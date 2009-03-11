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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - Лион
Барселона - Лион: обзор матча 11 марта 2009
Барселона
11.03.2009, среда, 22:45
Лига Чемпионов, 1/8 финала
5 : 2
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Лион
26'
Т. Анри
28'
Т. Анри
39'
Л. Месси
43'
С. Это'О
90+4'
С. Кейта
44'
Ж. Макун
48'
Жуниньо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Лион
ГОЛ! 5:2!
С. Кейта
Пас отдал
Хави
+4
Замена
А. Глеб
️️️️
А. Иньеста
+2
+1
Вторая желтая
Жуниньо
Замена
Б. Кркич
️️️️
С. Это'О
Замена
️️️️
Эдерсон
Желтая карточка
Ж. Тулалан
Замена
С. Кейта
️️️️
Т. Анри
Желтая карточка
Ж. Макун
Желтая карточка
Ф. Гроссо
Травма
Т. Анри
Замена
️️️️
С. Дельгадо
Желтая карточка
С. Дельгадо
ГОЛ! 4:2!
Жуниньо
Пас отдал
С. Дельгадо
Замена
М. Бодмер
️️️️
Ф. Клер
Желтая карточка
Т. Анри
ГОЛ! 4:1!
Ж. Макун
Пас отдал
Жуниньо
ГОЛ! 4:0!
С. Это'О
Пас отдал
Т. Анри
ГОЛ! 3:0!
Л. Месси
Пас отдал
С. Это'О
Желтая карточка
Жуниньо
ГОЛ! 2:0!
Т. Анри
Пас отдал
Хави
ГОЛ! 1:0!
Т. Анри
Пас отдал
Р. Маркес
13'
Желтая карточка
Крис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЛП
42
Яя Туре
ЦП
6
Хави
ПП
10
Лионель Месси
ПВ
12
Тьерри Анри
ЛФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Лион
1
Уго Льорис
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
4
Жан-Ален Бумсонг
ЦЗ
3
Крис
ЦЗ
29
Франсуа Клер
ПЗ
10
Эдерсон
ЛВ
28
Жереми Тулалан
ОП
17
Жан Макун
ЦП
19
Жуниньо
ЦП
19
Сезар Дельгадо
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
20
Сейду Кейта
ЦП
11
Александр Глеб
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
9
Яннис Тафе
ЦФ
4-3-1-2
26
Вальдес
0
Сильвинью
3
Пике
4
Маркес
10
Алвес
8
Иньеста
42
Туре
6
Хави
10
Месси
12
Анри
9
Это'О
4-1-2-2-1
1
Льорис
29
Клер
4
Бумсонг
3
Крис
6
Гроссо
28
Тулалан
17
Макун
19
Жуниньо
19
Дельгадо
10
Эдерсон
9
Бензема
12
Анри
20
Кейта
20
Кейта
12
Анри
8
Иньеста
11
Глеб
11
Глеб
8
Иньеста
9
Это'О
9
Кркич
9
Кркич
9
Это'О
29
Клер
24
Бодмер
24
Бодмер
29
Клер
Остались в запасе
Барселона
Лион
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
4
Виктор Санчес
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
9
Яннис Тафе
ЦФ
1
Реми Веркутр
ВР
15
Миралем Пьянич
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
4
Виктор Санчес
ЦП
Остались в запасе
9
Яннис Тафе
ЦФ
1
Реми Веркутр
ВР
15
Миралем Пьянич
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Барселона - Лион
1
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Том Хеннинг Эвребё
(Осло)
Помощники судьи:
Гейр-Оге Холен
Даг-Роджер Неббен (оба - Норвегия)
Делегат:
Айнар Леппянен (Эстония)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:30 (прямая)
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