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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лион - Барселона
Лион - Барселона: обзор матча 24 февраля 2009
Лион
24.02.2009, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, 1/8 финала
1 : 1
Ответный матч – 2 : 5
Завершен
Барселона
8'
Жуниньо
68'
Т. Анри
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Барселона
Замена
М. Пьянич
️️️️
С. Кейта
Замена
️️️️
Жуниньо
Замена
️️️️
С. Бускетс
ГОЛ! 1:1!
Т. Анри
Пас отдал
Р. Маркес
Замена
С. Дельгадо
️️️️
Эдерсон
Желтая карточка
С. Бускетс
Желтая карточка
К. Пуйоль
Желтая карточка
Д. Алвес
Желтая карточка
Ф. Гроссо
Желтая карточка
Ж. Тулалан
ГОЛ! 1:0!
Жуниньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Уго Льорис
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
3
Крис
ЦЗ
4
Жан-Ален Бумсонг
ЦЗ
26
Джон Менса
ПЗ
10
Эдерсон
ЛВ
17
Жан Макун
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
19
Жуниньо
(К)
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ЛП
42
Яя Туре
ЦП
6
Хави
ПП
10
Лионель Месси
ПВ
12
Тьерри Анри
ЛФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
19
Сезар Дельгадо
ЛВ
40
Антони Мунье
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
20
Сейду Кейта
ЦП
11
Александр Глеб
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
4-2-2-1
1
Льорис
6
Гроссо
3
Крис
4
Бумсонг
26
Менса
17
Макун
28
Тулалан
10
Эдерсон
19
Жуниньо
9
Бензема
4-3-1-2
26
Вальдес
10
Алвес
3
Пике
4
Маркес
5
Пуйоль
6
Хави
42
Туре
5
Бускетс
10
Месси
9
Это'О
12
Анри
Кейта
15
Пьянич
15
Пьянич
Кейта
10
Эдерсон
19
Дельгадо
19
Дельгадо
10
Эдерсон
20
Кейта
20
Кейта
Остались в запасе
Лион
Барселона
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
40
Антони Мунье
ЦП
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
11
Александр Глеб
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
40
Антони Мунье
ЦП
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
11
Александр Глеб
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Лион - Барселона
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Помощники судьи:
Ян-Хендрик Зальвер
Майк Пикель (оба - Германия)
Делегат:
Эллерт Шрам (Исландия)
Стадион:
Жерлан
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 22:30 (прямая)
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