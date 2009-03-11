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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Рома - Арсенал
Рома - Арсенал: обзор матча 11 марта 2009
Рома
11.03.2009, среда, 22:45
Лига Чемпионов, 1/8 финала
1 : 0
Первый матч – 0 : 1
Счет по пенальти – 6 : 7
Завершен
Арсенал
10'
Жуан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Арсенал
Замена
В. Монтелла
️️️️
М. Бриги
120'
Замена
А. Аквилани
️️️️
Р. Таддеи
+4
Желтая карточка
М. Мотта
Замена
Эдуардо
️️️️
Н. Бендтнер
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
Э. Эбуэ
Желтая карточка
А. Диаби
Замена
Ж. Баптиста
️️️️
Жуан
Желтая карточка
Д. Писарро
ГОЛ! 1:0!
Жуан
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
32
Дони
ВР
4
Маттео Бриги
ЛЗ
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
4
Жуан
ЦЗ
0
Макс Тонетто
ПЗ
6
Йон-Арне Риисе
ЛП
16
Марко Мотта
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
15
Невес Денилсон
ЦП
5
Абу Диаби
ЦП
27
Эммануэль Эбуэ
ПП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Рома
51
Симоне Лориа
ЦЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
0
Филипе
ПП
7
Жереми Менез
ЦФ
0
Винченцо Монтелла
ЦФ
10
Жулио Баптиста
ЦФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Эдуардо
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
4-4-2
32
Дони
4
Бриги
16
Диамутене
4
Жуан
0
Тонетто
6
Риисе
16
Мотта
7
Писарро
11
Таддеи
10
Тотти
9
Вучинич
4-4-2
1
Альмуния
3
Санья
36
Галлас
2
Туре
3
Клиши
27
Эбуэ
15
Денилсон
5
Диаби
14
Насри
32
ван Перси
32
Бендтнер
11
Таддеи
20
Аквилани
20
Аквилани
11
Таддеи
4
Бриги
0
Монтелла
0
Монтелла
4
Бриги
4
Жуан
10
Баптиста
10
Баптиста
4
Жуан
27
Эбуэ
32
Уолкотт
32
Уолкотт
27
Эбуэ
32
Бендтнер
9
Эдуардо
9
Эдуардо
32
Бендтнер
Остались в запасе
Рома
Арсенал
51
Симоне Лориа
ЦЗ
0
Филипе
ПП
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
51
Симоне Лориа
ЦЗ
0
Филипе
ПП
7
Жереми Менез
ЦФ
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Рома - Арсенал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Мехуто Гонсалес
(Ла Фельгера)
Помощники судьи:
Хуан Юсте Хименес
Фермин Мартинес Ибаньес (оба - Испания)
Делегат:
Ян Дамгор (Дания)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"Спорт" 22:30 (прямая); "НТВ+ Футбол" 00:45 (в записи)
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