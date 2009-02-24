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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Арсенал - Рома
Арсенал - Рома: обзор матча 24 февраля 2009
Арсенал
24.02.2009, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, 1/8 финала
1 : 0
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Рома
36'
Р. ван Перси (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Рома
Замена
М. Вучинич
️️️️
Ж. Баптиста
Замена
А. Рэмзи
️️️️
Э. Эбуэ
Замена
С. Диамутене
️️️️
С. Лориа
Замена
К. Вела
️️️️
Н. Бендтнер
Желтая карточка
С. Насри
Замена
А. Сонг
️️️️
А. Диаби
Замена
Д. Писарро
️️️️
М. Бриги
Желтая карточка
К. Туре
Желтая карточка
Д. Де Росси
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. ван Перси
Желтая карточка
М. Бриги
14'
Желтая карточка
Ф. Мексес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
2
Коло Туре
(К)
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
15
Невес Денилсон
ЦП
5
Абу Диаби
ЦП
27
Эммануэль Эбуэ
ПП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Рома
32
Дони
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
51
Симоне Лориа
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
4
Маттео Бриги
ЛП
16
Даниэле Де Росси
ОП
20
Симоне Перротта
АП
11
Родриго Таддеи
ПП
10
Франческо Тотти
(К)
ЦФ
10
Жулио Баптиста
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
Рома
0
Макс Тонетто
ЛЗ
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
7
Давид Писарро
ЦП
0
Филипе
ПП
0
Винченцо Монтелла
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
4-4-2
1
Альмуния
3
Клиши
36
Галлас
2
Туре
3
Санья
14
Насри
15
Денилсон
5
Диаби
27
Эбуэ
32
ван Перси
32
Бендтнер
4-1-2-1-2
32
Дони
16
Мотта
51
Лориа
5
Мексес
6
Риисе
16
Де Росси
11
Таддеи
4
Бриги
20
Перротта
10
Баптиста
10
Тотти
27
Эбуэ
21
Рэмзи
21
Рэмзи
27
Эбуэ
5
Диаби
8
Сонг
8
Сонг
5
Диаби
32
Бендтнер
10
Вела
10
Вела
32
Бендтнер
51
Лориа
16
Диамутене
16
Диамутене
51
Лориа
4
Бриги
7
Писарро
7
Писарро
4
Бриги
10
Баптиста
9
Вучинич
9
Вучинич
10
Баптиста
Остались в запасе
Арсенал
Рома
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
8
Фран Мерида
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
0
Макс Тонетто
ЛЗ
0
Филипе
ПП
0
Винченцо Монтелла
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
8
Фран Мерида
ЦП
Остались в запасе
0
Макс Тонетто
ЛЗ
0
Филипе
ПП
0
Винченцо Монтелла
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Арсенал - Рома
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Клаус Бо Ларсен
(Оденсе)
Помощники судьи:
Хенрик Сендербю
Андерс Норрестранн (оба -Дания)
Делегат:
Софоклис Пилавиос (Греция)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:30 (прямая); "Спорт" 00:45 (в записи)
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