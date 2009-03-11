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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Порту - Атлетико
Порту - Атлетико: обзор матча 11 марта 2009
Порту
11.03.2009, среда, 22:45
Лига Чемпионов, 1/8 финала
0 : 0
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Атлетико
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Атлетико
Замена
Э. Фариас
️️️️
Лисандро
Замена
М. Гонсалес
️️️️
Халк
Замена
М. Де лас Куэвас
️️️️
Ф. Синама-Понголь
Желтая карточка
Т. Уйфалуши
Замена
Манише
️️️️
Р. Гарсия
Желтая карточка
Л. Переа
Желтая карточка
Халк
Замена
Д. Форлан
️️️️
М. Родригес
Желтая карточка
К. Родригес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
1
Элтон
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
5
Фернандо
ОП
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
27
Лучо Гонсалес
ЦП
7
Халк
ПВ
9
Лисандро
ЦФ
Главный тренер
Жезуальдо Феррейра
Атлетико
1
Леонардо Франко
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
20
Симау
ЛП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Порту
0
Нуно
ВР
5
Милан Степанов
ЦЗ
5
Томас Коста
ОП
0
Тарик Сектиуи
ЦФ
9
Эрнесто Фариас
ЦФ
11
Мариано Гонсалес
РФ
Атлетико
0
Грегори Купе
ВР
25
Мариано Перниа
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
8
Манише
ЦП
10
Диего Форлан
ЦФ
3-1-3-1-1
1
Элтон
26
Сиссоко
6
Роланду
22
Алвеш
5
Фернандо
7
Родригес
27
Гонсалес
14
Мейрелеш
7
Халк
9
Лисандро
4-3-3
1
Франко
30
Уйфалуши
21
Переа
19
Ибаньес
3
Лопес
11
Родригес
12
Ассунсао
20
Симау
14
Гарсия
10
Агуэро
54
Синама-Понголь
5
Коста
5
Коста
9
Лисандро
9
Фариас
9
Фариас
9
Лисандро
7
Халк
11
Гонсалес
11
Гонсалес
7
Халк
54
Синама-Понголь
10
Де лас Куэвас
10
Де лас Куэвас
54
Синама-Понголь
14
Гарсия
8
Манише
8
Манише
14
Гарсия
11
Родригес
10
Форлан
10
Форлан
11
Родригес
Остались в запасе
Порту
Атлетико
0
Нуно
ВР
0
Тарик Сектиуи
ЦФ
5
Милан Степанов
ЦЗ
Главный тренер
Жезуальдо Феррейра
0
Грегори Купе
ВР
25
Мариано Перниа
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
0
Нуно
ВР
0
Тарик Сектиуи
ЦФ
5
Милан Степанов
ЦЗ
Остались в запасе
0
Грегори Купе
ВР
25
Мариано Перниа
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
Главный тренер
Жезуальдо Феррейра
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Порту - Атлетико
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Питер Винк
(Нордвейкерхаут)
Помощники судьи:
Ари Бринк
Вилко Лобберт (оба - Голландия)
Делегат:
Райнер Кох (Германия)
Стадион:
Драгау
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 00:40 (в записи)
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