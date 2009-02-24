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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Атлетико - Порту
Атлетико - Порту: обзор матча 24 февраля 2009
Атлетико
24.02.2009, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, 1/8 финала
2 : 2
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Порту
4'
М. Родригес
45'
Д. Форлан
23'
Лисандро
72'
Лисандро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Порту
+3
Замена
Т. Коста
️️️️
Р. Мейрелеш
+1
Замена
Т. Сектиуи
️️️️
Лисандро
Замена
М. Де лас Куэвас
️️️️
М. Родригес
Желтая карточка
П. Ассунсао
ГОЛ! 2:2!
Лисандро
Замена
Манише
️️️️
Р. Гарсия
Желтая карточка
Лисандро
Замена
Ф. Синама-Понголь
️️️️
С. Агуэро
ГОЛ! 2:1!
Д. Форлан
ГОЛ! 1:1!
Лисандро
ГОЛ! 1:0!
М. Родригес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Леонардо Франко
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
30
Томаш Уйфалуши
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
2
Георгиос Сейтаридис
ПЗ
20
Симау
ЛП
14
Рауль Гарсия
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
10
Диего Форлан
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Порту
1
Элтон
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
7
Хорхе Фусиле
ПЗ
5
Фернандо
ОП
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
27
Лучо Гонсалес
ПП
7
Кристиан Родригес
ЦФ
7
Халк
ЦФ
9
Лисандро
ЦФ
Главный тренер
Жезуальдо Феррейра
Атлетико
0
Грегори Купе
ВР
25
Мариано Перниа
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
8
Манише
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Порту
0
Нуно
ВР
0
Педру Эмануэль
ЛЗ
5
Томас Коста
ОП
0
Тарик Сектиуи
ЦФ
9
Эрнесто Фариас
ЦФ
11
Мариано Гонсалес
РФ
4-4-2
1
Франко
3
Лопес
30
Уйфалуши
19
Ибаньес
2
Сейтаридис
20
Симау
14
Гарсия
12
Ассунсао
11
Родригес
10
Форлан
10
Агуэро
4-1-2-3
1
Элтон
7
Фусиле
22
Алвеш
6
Роланду
26
Сиссоко
5
Фернандо
27
Гонсалес
14
Мейрелеш
9
Лисандро
7
Халк
7
Родригес
14
Гарсия
8
Манише
8
Манише
14
Гарсия
11
Родригес
10
Де лас Куэвас
10
Де лас Куэвас
11
Родригес
10
Агуэро
54
Синама-Понголь
54
Синама-Понголь
10
Агуэро
9
Лисандро
0
Сектиуи
0
Сектиуи
9
Лисандро
0
Эмануэль
0
Эмануэль
14
Мейрелеш
5
Коста
5
Коста
14
Мейрелеш
Остались в запасе
Атлетико
Порту
0
Грегори Купе
ВР
25
Мариано Перниа
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
0
Нуно
ВР
9
Эрнесто Фариас
ЦФ
11
Мариано Гонсалес
РФ
Главный тренер
Жезуальдо Феррейра
Остались в запасе
0
Грегори Купе
ВР
25
Мариано Перниа
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
Остались в запасе
0
Нуно
ВР
9
Эрнесто Фариас
ЦФ
11
Мариано Гонсалес
РФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Жезуальдо Феррейра
Статистика матча Атлетико - Порту
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Помощники судьи:
Питер Керкап
Мартин Аткинсон (оба - Англия)
Делегат:
Жак Антенен (Швейцария)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:30 (прямая)
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