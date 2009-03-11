Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Интер
Манчестер Юнайтед - Интер: обзор матча 11 марта 2009
Манчестер Юнайтед
11.03.2009, среда, 22:45
Лига Чемпионов, 1/8 финала
2 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Интер
4'
Н. Видич
49'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Интер
Замена
П. Джи Сун
️️️️
У. Руни
Желтая карточка
С. Мунтари
Желтая карточка
У. Руни
Замена
Л. Фигу
️️️️
М. Балотелли
Замена
Андерсон
️️️️
П. Скоулз
Замена
Адриано
️️️️
Д. Станкович
Желтая карточка
В. Самуэль
ГОЛ! 2:0!
К. Роналду
Пас отдал
У. Руни
Замена
С. Мунтари
️️️️
П. Виейра
ГОЛ! 1:0!
Н. Видич
Пас отдал
Р. Гиггз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ПЗ
11
Райан Гиггз
(К)
ЛП
22
Пол Скоулз
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
32
Уэйн Руни
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
13
Майкон
ПЗ
0
Патрик Виейра
ЛП
91
Эстебан Камбьяссо
ОП
5
Деян Станкович
АП
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ПП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Манчестер Юнайтед
12
Бен Фостер
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
24
Даррон Гибсон
ЦП
28
Андерсон
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
Интер
0
Франческо Тольдо
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
24
Нельсон Ривас
ЦЗ
4
Салли Мунтари
ЦП
7
Луиш Фигу
ПП
74
Хулио Рикардо Крус
ЦФ
10
Адриано
ЦФ
4-3-3
1
ван дер Сар
27
Эвра
15
Видич
5
Фердинанд
16
О'Ши
11
Гиггз
16
Кэррик
22
Скоулз
7
Роналду
10
Бербатов
32
Руни
4-1-2-1-2
20
Сезар
13
Майкон
6
Самуэль
2
Кордоба
18
Сантон
91
Камбьяссо
4
Дзанетти
0
Виейра
5
Станкович
45
Балотелли
11
Ибрагимович
32
Руни
33
Пак Джи Сун
33
Пак Джи Сун
32
Руни
22
Скоулз
28
Андерсон
28
Андерсон
22
Скоулз
0
Виейра
4
Мунтари
4
Мунтари
0
Виейра
45
Балотелли
7
Фигу
7
Фигу
45
Балотелли
5
Станкович
10
Адриано
10
Адриано
5
Станкович
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Интер
12
Бен Фостер
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
0
Франческо Тольдо
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
24
Нельсон Ривас
ЦЗ
74
Хулио Рикардо Крус
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
12
Бен Фостер
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
Остались в запасе
0
Франческо Тольдо
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
24
Нельсон Ривас
ЦЗ
74
Хулио Рикардо Крус
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Интер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Помощники судьи:
Карстен Кадах
Фолькер Вецель (оба - Германия)
Делегат:
Кеннет Таллингер (Швеция)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:30 (прямая); "Спорт" 00:45 (в записи)
Новости команд
Все
Манчестер Юнайтед
Интер
«Манчестер Юнайтед» провел переговоры с новым тренером
Вчера, 21:51
1
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
Вчера, 09:54
1
Определен главный кандидат на замену Кэррику в «МЮ»
Вчера, 09:23
«Манчестер Юнайтед» проведет в зоне вылета минимум две недели
9 ноября
Лучше любых слов: реакция Бербатова на падение «МЮ» в зону вылета АПЛ
9 ноября
1
«Манчестер Юнайтед» провел переговоры с новым тренером
Вчера, 21:51
1
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
Вчера, 09:54
1
Определен главный кандидат на замену Кэррику в «МЮ»
Вчера, 09:23
«Манчестер Юнайтед» проведет в зоне вылета минимум две недели
9 ноября
Лучше любых слов: реакция Бербатова на падение «МЮ» в зону вылета АПЛ
9 ноября
1
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Фейеноорд» – «Интер» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+