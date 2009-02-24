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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Интер - Манчестер Юнайтед
Интер - Манчестер Юнайтед: обзор матча 24 февраля 2009
Интер
24.02.2009, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, 1/8 финала
0 : 0
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
И. Кордоба
+3
Желтая карточка
У. Руни
Замена
У. Руни
️️️️
П. Джи Сун
Замена
Х. Рикардо Крус
️️️️
С. Мунтари
Замена
М. Балотелли
️️️️
Адриано
Желтая карточка
Д. Флетчер
Желтая карточка
Майкон
Желтая карточка
К. Киву
Замена
И. Кордоба
️️️️
Н. Ривас
Желтая карточка
Ф. Тольдо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
26
Кристиан Киву
ЦЗ
24
Нельсон Ривас
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
4
Салли Мунтари
ЛВ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
5
Деян Станкович
АП
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ПВ
10
Адриано
ЛФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЛАЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛВ
11
Райан Гиггз
(К)
ОП
16
Майкл Кэррик
ЦП
24
Даррен Флетчер
ПП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Интер
0
Франческо Тольдо
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
7
Луиш Фигу
ПП
74
Хулио Рикардо Крус
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Манчестер Юнайтед
12
Бен Фостер
ВР
2
Фабио
ПЗ
17
Нани
ЛВ
22
Пол Скоулз
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
4-1-3-2
20
Сезар
13
Майкон
26
Киву
24
Ривас
18
Сантон
91
Камбьяссо
4
Мунтари
5
Станкович
4
Дзанетти
10
Адриано
11
Ибрагимович
3-2-2-1-2
1
ван дер Сар
16
О'Ши
35
Эванс
27
Эвра
11
Гиггз
5
Фердинанд
24
Флетчер
16
Кэррик
33
Пак Джи Сун
10
Бербатов
7
Роналду
24
Ривас
2
Кордоба
2
Кордоба
24
Ривас
4
Мунтари
74
Крус
74
Крус
4
Мунтари
10
Адриано
45
Балотелли
45
Балотелли
10
Адриано
33
Пак Джи Сун
32
Руни
32
Руни
33
Пак Джи Сун
Остались в запасе
Интер
Манчестер Юнайтед
0
Франческо Тольдо
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
7
Луиш Фигу
ПП
Главный тренер
Жозе Моуринью
12
Бен Фостер
ВР
2
Фабио
ПЗ
22
Пол Скоулз
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
17
Нани
ЛВ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
0
Франческо Тольдо
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
7
Луиш Фигу
ПП
Остались в запасе
12
Бен Фостер
ВР
2
Фабио
ПЗ
22
Пол Скоулз
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
17
Нани
ЛВ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Интер - Манчестер Юнайтед
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Луис Медина Канталехо
(Севилья)
Помощники судьи:
Хесус Кальво Гуадамуро
Хосе Миранда (оба - Испания)
Делегат:
Герхард Капль (Австрия)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"Спорт" 22:30 (прямая); "НТВ+ Футбол" 00:45 (в записи)
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