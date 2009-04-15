Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Расписание матчей 15-04-2009

    март 2009
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    апрель 2009
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    май 2009
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Кубок (2008/2009), 1/4 финала
    15 апреля, среда
    19:00
    Рубин
    2:0
    Сибирь
    Матч завершен
    15 апреля, среда
    20:00
    Спартак
    0:3
    Динамо
    Матч завершен
    Лига Чемпионов (2008/2009), 1/4 финала, ответный матч
    15 апреля, среда
    22:45
    Арсенал
    3:0
    Вильярреал
    Матч завершен
    15 апреля, среда
    22:45
    Порту
    0:1
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
    • Читайте нас: 
    11