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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Спартак - Динамо
Спартак - Динамо: обзор матча 15 апреля 2009
Спартак
15.04.2009, среда, 20:00
Россия. Кубок, 1/4 финала
0 : 3
Завершен
Динамо
64'
А. Кержаков
78'
Д. Хохлов
90'
Ф. Смолов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Спартак - Динамо
+1
Замена
Ц. Генков
️️️️
А. Кокорин
ГОЛ! 0:3!
Ф. Смолов
Замена
Ф. Смолов
️️️️
А. Кержаков
Замена
А. Дзюба
️️️️
С. Ковальчук
ГОЛ! 0:2!
Д. Хохлов
Пас отдал
А. Кержаков
Замена
В. Рыжков
️️️️
Р. Сабитов
ГОЛ! 0:1!
А. Кержаков
Пас отдал
К. Комбаров
Желтая карточка
А. Димидко
Замена
И. Саенко
️️️️
Н. Баженов
Желтая карточка
А. Денисов
Желтая карточка
С. Ковальчук
Желтая карточка
Р. Сабитов
20'
Желтая карточка
К. Комбаров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
1
Стипе Плетикоса
ВР
3
Клементе Хуан Родригес
ЛЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
12
Алекс
ЛП
34
Ренат Сабитов
ЦП
39
Сергей Ковальчук
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
32
Никита Баженов
ЦФ
11
Веллитон
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
26
Люк Уилкшир
ЛЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
2
Александр Димидко
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
71
Александр Денисов
ЦП
25
Дмитрий Хохлов
ЦП
9
Кирилл Комбаров
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Спартак
35
Сослан Джанаев
ВР
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
10
Иван Саенко
ЛП
28
Владислав Рыжков
ЦП
5
Кариока
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
18
Цветан Генков
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
4-4-2
1
Плетикоса
3
Родригес
25
Йиранек
30
Фатхи
34
Макеев
12
Алекс
34
Сабитов
39
Ковальчук
34
Быстров
11
Веллитон
32
Баженов
4-4-2
30
Габулов
2
Димидко
8
Колодин
13
Гранат
26
Уилкшир
9
Комбаров
71
Денисов
25
Хохлов
23
Комбаров
9
Кокорин
11
Кержаков
32
Баженов
10
Саенко
10
Саенко
32
Баженов
34
Сабитов
28
Рыжков
28
Рыжков
34
Сабитов
39
Ковальчук
22
Дзюба
22
Дзюба
39
Ковальчук
9
Кокорин
18
Генков
18
Генков
9
Кокорин
11
Кержаков
90
Смолов
90
Смолов
11
Кержаков
Остались в запасе
Спартак
Динамо
35
Сослан Джанаев
ВР
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
5
Кариока
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
13
Наиль Замалиев
ЦП
1
Антон Шунин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
Главный тренер
Андрей Кобелев
Остались в запасе
35
Сослан Джанаев
ВР
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
5
Кариока
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
Остались в запасе
13
Наиль Замалиев
ЦП
1
Антон Шунин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча Спартак - Динамо
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Александр Колобаев
(Москва)
Помощники судьи:
В. Дроздов
В. Кулагин (оба - Москва)
Делегат:
А. Савкин (Балашиха)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 19:45 (прямая)
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