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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Арсенал - Вильярреал
Арсенал - Вильярреал: обзор матча 15 апреля 2009
Арсенал
15.04.2009, среда, 22:45
Лига Чемпионов, 1/4 финала
3 : 0
Завершен
Вильярреал
11'
Т. Уолкотт
59'
Э. Адебайор
69'
Р. ван Перси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Вильярреал
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
Э. Адебайор
Замена
Н. Денилсон
️️️️
Т. Уолкотт
Замена
А. Диаби
️️️️
Р. ван Перси
Замена
Ж. Пабло
️️️️
Кани
ГОЛ! 3:0!
Р. ван Перси
Вторая желтая
С. Эгурен
Замена
Нихат
️️️️
Бруно
Замена
А. Ибагаса
️️️️
М. Фернандес
ГОЛ! 2:0!
Э. Адебайор
Пас отдал
Р. ван Перси
Желтая карточка
Д. Годин
Желтая карточка
С. Эгурен
Желтая карточка
М. Сильвестр
ГОЛ! 1:0!
Т. Уолкотт
Пас отдал
Э. Эбуэ
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
16
Микаэль Сильвестр
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
8
Александр Сонг
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПП
32
Робин ван Перси
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
14
Матиас Фернандес
ЛП
9
Себастьян Эгурен
ЦП
21
Бруно
ЦП
8
Робер Пирес
АП
8
Кани
ПП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Арсенал
1
Вито Манноне
ВР
5
Абу Диаби
ЦП
15
Невес Денилсон
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
9
Эдуардо
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Вильярреал
1
Себастьян Виера
ВР
15
Фабрицио Фуэнтес
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
19
Жорди Пабло
ЦП
7
Ариэль Ибагаса
ЦП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
9
Нихат
ЦФ
4-4-2
22
Фабиански
3
Гиббс
16
Сильвестр
2
Туре
27
Эбуэ
14
Насри
8
Сонг
4
Фабрегас
32
Уолкотт
25
Адебайор
32
ван Перси
4-4-1-1
13
Лопес
6
Лопес
2
Гонсало
2
Годин
6
Капдевила
8
Кани
9
Эгурен
21
Бруно
14
Фернандес
8
Пирес
25
Росси
32
ван Перси
5
Диаби
5
Диаби
32
ван Перси
32
Уолкотт
15
Денилсон
15
Денилсон
32
Уолкотт
25
Адебайор
32
Бендтнер
32
Бендтнер
25
Адебайор
8
Кани
19
Пабло
19
Пабло
8
Кани
14
Фернандес
7
Ибагаса
7
Ибагаса
14
Фернандес
21
Бруно
9
Нихат
9
Нихат
21
Бруно
Остались в запасе
Арсенал
Вильярреал
1
Вито Манноне
ВР
21
Аарон Рэмзи
ЦП
9
Эдуардо
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
1
Себастьян Виера
ВР
15
Фабрицио Фуэнтес
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
21
Аарон Рэмзи
ЦП
9
Эдуардо
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Остались в запасе
1
Себастьян Виера
ВР
15
Фабрицио Фуэнтес
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Арсенал - Вильярреал
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Помощники судьи:
Ян-Хендрик Зальвер
Майк Пикель (оба - Германия)
Делегат:
Пьерино Ларди (Швейцария)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"Спорт" 22:30 (прямая); "НТВ+ Футбол" 00:40 (в записи)
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