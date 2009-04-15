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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Рубин - Cибирь
Рубин - Cибирь: обзор матча 15 апреля 2009
Рубин
15.04.2009, среда, 19:00
Россия. Кубок, 1/4 финала
2 : 0
Завершен
Cибирь
34'
Р. Адамов
87'
А. Горбанец
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Рубин - Cибирь
ГОЛ! 2:0!
А. Горбанец
Замена
А. Бухаров
️️️️
Х. Кабзе
Замена
А. Кузнецов
️️️️
Е. Зиновьев
Желтая карточка
К. Нобоа
Желтая карточка
Л. Зуев
Замена
А. Горбанец
️️️️
А. Рязанцев
Замена
А. Аравин
️️️️
А. Житников
Замена
Л. Зуев
️️️️
И. Шестаков
Замена
Л. Салуквадзе
️️️️
В. Калешин
Желтая карточка
П. Быстров
Желтая карточка
И. Шестаков
ГОЛ! 1:0!
Р. Адамов
18'
Желтая карточка
А. Дегтярев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
17
Виталий Калешин
ЛЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
9
Александр Орехов
ЦЗ
16
Дато Квирквелия
ПЗ
7
Александр Рязанцев
ЦП
0
Петр Быстров
ЦП
37
Сергей Семак
(К)
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
99
Хасан Кабзе
ЦФ
21
Роман Адамов
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Cибирь
1
Ненад Ерич
ВР
2
Николай Самойлов
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
70
Мартин Горак
ЦЗ
3
Дмитрий Молош
ПЗ
52
Евгений Зиновьев
ЛП
22
Игорь Шестаков
(К)
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
15
Алексей Житников
ПП
13
Алексей Медведев
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Рубин
0
Евгений Черемисин
ВР
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
40
МакБет Сибайя
ЦП
10
Алехандро Домингес
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Cибирь
1
Сергей Чепчугов
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
7
Александр Васильев
ЦП
23
Леонид Зуев
АП
99
Сергей Шумилин
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
4-4-2
1
Рыжиков
17
Калешин
76
Шаронов
9
Орехов
16
Квирквелия
7
Рязанцев
37
Семак
16
Нобоа
0
Быстров
21
Адамов
99
Кабзе
4-4-2
1
Ерич
3
Молош
4
Выходил
70
Горак
2
Самойлов
15
Житников
22
Шестаков
9
Шуленин
52
Зиновьев
11
Дегтярев
13
Медведев
7
Рязанцев
32
Горбанец
32
Горбанец
7
Рязанцев
17
Калешин
3
Салуквадзе
3
Салуквадзе
17
Калешин
99
Кабзе
11
Бухаров
11
Бухаров
99
Кабзе
15
Житников
2
Аравин
2
Аравин
15
Житников
52
Зиновьев
91
Кузнецов
91
Кузнецов
52
Зиновьев
22
Шестаков
23
Зуев
23
Зуев
22
Шестаков
Остались в запасе
Рубин
Cибирь
0
Евгений Черемисин
ВР
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
40
МакБет Сибайя
ЦП
10
Алехандро Домингес
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
99
Сергей Шумилин
ЦФ
1
Сергей Чепчугов
ВР
7
Александр Васильев
ЦП
7
Роман Беляев
ЦФ
Остались в запасе
0
Евгений Черемисин
ВР
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
40
МакБет Сибайя
ЦП
10
Алехандро Домингес
ЦП
Остались в запасе
99
Сергей Шумилин
ЦФ
1
Сергей Чепчугов
ВР
7
Александр Васильев
ЦП
7
Роман Беляев
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Рубин - Cибирь
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Помощники судьи:
М. Еровенко (Краснодар)
Д. Мосякин (Москва)
Делегат:
С. Рощин (Кисловодск)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 18:45 (прямая)
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