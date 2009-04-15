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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Порту - Манчестер Юнайтед
Порту - Манчестер Юнайтед: обзор матча 15 апреля 2009
Порту
15.04.2009, среда, 22:45
Лига Чемпионов, 1/4 финала
0 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
6'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Манчестер Юнайтед
Замена
П. Скоулз
️️️️
Андерсон
Замена
Нани
️️️️
Д. Бербатов
Замена
Э. Фариас
️️️️
К. Родригес
Желтая карточка
П. Эвра
Желтая карточка
Н. Видич
Замена
М. Гонсалес
️️️️
Л. Гонсалес
Травма
Л. Гонсалес
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
1
Элтон
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
14
Рауль Мейрелеш
ЛП
5
Фернандо
ОП
27
Лучо Гонсалес
(К)
ПП
7
Кристиан Родригес
ЛФ
7
Халк
ЦФ
9
Лисандро
РФ
Главный тренер
Жезуальдо Феррейра
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ПЗ
11
Райан Гиггз
(К)
ЛП
16
Майкл Кэррик
ЦП
28
Андерсон
ПП
32
Уэйн Руни
ЛФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Порту
0
Нуно
ВР
5
Милан Степанов
ЦЗ
5
Томас Коста
ОП
13
Фреди Гуарин
ЦП
9
Эрнесто Фариас
ЦФ
11
Мариано Гонсалес
РФ
Манчестер Юнайтед
12
Бен Фостер
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
0
Гари Невилл
ПЗ
17
Нани
ЛВ
22
Пол Скоулз
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
3-1-2-3
1
Элтон
26
Сиссоко
6
Роланду
22
Алвеш
5
Фернандо
14
Мейрелеш
27
Гонсалес
7
Родригес
7
Халк
9
Лисандро
4-3-3
1
ван дер Сар
16
О'Ши
15
Видич
5
Фердинанд
27
Эвра
28
Андерсон
16
Кэррик
11
Гиггз
10
Бербатов
7
Роналду
32
Руни
5
Коста
5
Коста
7
Родригес
9
Фариас
9
Фариас
7
Родригес
27
Гонсалес
11
Гонсалес
11
Гонсалес
27
Гонсалес
28
Андерсон
22
Скоулз
22
Скоулз
28
Андерсон
10
Бербатов
17
Нани
17
Нани
10
Бербатов
Остались в запасе
Порту
Манчестер Юнайтед
0
Нуно
ВР
5
Милан Степанов
ЦЗ
13
Фреди Гуарин
ЦП
Главный тренер
Жезуальдо Феррейра
12
Бен Фостер
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
0
Гари Невилл
ПЗ
32
Карлос Тевес
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
0
Нуно
ВР
5
Милан Степанов
ЦЗ
13
Фреди Гуарин
ЦП
Остались в запасе
12
Бен Фостер
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
0
Гари Невилл
ПЗ
32
Карлос Тевес
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Жезуальдо Феррейра
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Порту - Манчестер Юнайтед
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Массимо Бузакка
(Беллинцона)
Помощники судьи:
Маттиас Арне
Мануэль Наварро (оба - Швейцария)
Делегат:
Трюгве Борне (Норвегия)
Стадион:
Драгау
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:30 (прямая); "Спорт" 00:45 (в записи)
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