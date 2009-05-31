Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
апрель 2009
май 2009
Россия. Кубок (2008/2009), Финал
Рубин
0 : 1
ЦСКА
Матч завершен
Испания. Примера (2008/2009), 38 тур
Эспаньол
3 : 0
Малага
Матч завершен
Нумансия
0 : 2
Севилья
Матч завершен
Бетис
1 : 1
Вальядолид
Матч завершен
Спортинг
2 : 1
Рекреативо
Матч завершен
Расинг
1 : 1
Хетафе
Матч завершен
Осасуна
2 : 1
Реал
Матч завершен
Италия. Серия А (2008/2009), 38 тур
Реджо-ди-Калабрия
1 : 1
Сиена
Матч завершен
Палермо
2 : 2
Сампдория
Матч завершен
Фиорентина
0 : 2
Милан
Матч завершен
Дженоа
4 : 1
Лечче
Матч завершен
Ювентус
2 : 0
Лацио
Матч завершен
Наполи
3 : 0
Кьево
Матч завершен
Болонья
3 : 1
Катания
Матч завершен
Удинезе
6 : 2
Кальяри
Матч завершен
Интер
4 : 3
Аталанта
Матч завершен
Рома
3 : 2
Торино
Матч завершен
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Запад 2009, 10 тур
1 : 0
Матч завершен