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Расписание матчей
Украина. Кубок
Ворскла - Шахтер
Ворскла - Шахтер: обзор матча 31 мая 2009
Ворскла
31.05.2009, воскресенье, 18:00
Кубок Украины
1 : 0
Завершен
Шахтер
49'
В. Сачко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Ворскла - Шахтер
Замена
Р. Локтионов
️️️️
Д. Есин
Замена
Д. Главина
️️️️
Д. Кулаков
Замена
М. Левандовски
️️️️
Жадсон
Замена
А. Янузи
️️️️
В. Сачко
Замена
Е. Селезнев
️️️️
А. Гладкий
Красная карточка
Фернандиньо
Замена
Виллиан
️️️️
А. Гай
ГОЛ! 1:0!
В. Сачко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
1
Сергей Долганский
ВР
6
Дебатик Цурри
ЛЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
7
Дмитрий Есин
ЛП
32
Олег Красноперов
ЦП
0
Филип Деспотовски
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
17
Василий Сачко
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
5
Фернандиньо
ЛП
3
Томаш Хюбшман
ОП
10
Жадсон
АП
19
Алексей Гай
ПП
20
Александр Гладкий
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Ворскла
12
Сергей Величко
ВР
65
Андрей Бойко
ЦЗ
13
Евгений Песков
ЦЗ
3
Денис Главина
ЦФ
18
Алексей Чичиков
ЦФ
18
Роман Локтионов
ЦФ
9
Ахмед Янузи
ЦФ
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
18
Мариуш Левандовски
ЦП
44
Игор Дуляй
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Долганский
16
Ярмаш
4
Даллку
17
Чеснаков
6
Цурри
15
Кулаков
7
Есин
0
Деспотовски
32
Красноперов
10
Маркоски
17
Сачко
4-1-2-1-2
30
Пятов
33
Срна
19
Чигринский
50
Кучер
13
Шевчук
3
Хюбшман
19
Гай
5
Фернандиньо
10
Жадсон
4
Адриано
20
Гладкий
15
Кулаков
3
Главина
3
Главина
15
Кулаков
7
Есин
18
Локтионов
18
Локтионов
7
Есин
17
Сачко
9
Янузи
9
Янузи
17
Сачко
19
Гай
10
Виллиан
10
Виллиан
19
Гай
10
Жадсон
18
Левандовски
18
Левандовски
10
Жадсон
20
Гладкий
11
Селезнев
11
Селезнев
20
Гладкий
Остались в запасе
Ворскла
Шахтер
18
Алексей Чичиков
ЦФ
65
Андрей Бойко
ЦЗ
12
Сергей Величко
ВР
13
Евгений Песков
ЦЗ
Главный тренер
Николай Павлов
12
Рустам Худжамов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
44
Игор Дуляй
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
18
Алексей Чичиков
ЦФ
65
Андрей Бойко
ЦЗ
12
Сергей Величко
ВР
13
Евгений Песков
ЦЗ
Остались в запасе
12
Рустам Худжамов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
44
Игор Дуляй
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Ворскла - Шахтер
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
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Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
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Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Стадион:
Днепр-Арена
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