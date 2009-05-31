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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Рубин - ЦСКА
Рубин - ЦСКА: обзор матча 31 мая 2009
Рубин
31.05.2009, воскресенье, 14:00
Россия. Кубок, Финал
0 : 1
Завершен
ЦСКА
90+2'
Е. Алдонин
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Рубин - ЦСКА
+3
Замена
А. Березуцкий
️️️️
Д. Карвальо
+2
ГОЛ! 0:1!
Е. Алдонин
Пас отдал
Д. Карвальо
+1
Желтая карточка
Ю. Жирков
Желтая карточка
Р. Шаронов
Замена
П. Быстров
️️️️
Х. Кабзе
Желтая карточка
С. Навас
Желтая карточка
Г. Карадениз
Замена
А. Бухаров
️️️️
А. Рязанцев
Травма
А. Рязанцев
Замена
М. Красич
️️️️
М. Маазу
Желтая карточка
Е. Баляйкин
Желтая карточка
Е. Алдонин
Желтая карточка
К. Нобоа
Желтая карточка
А. Рязанцев
14'
Красная карточка
П. Мамаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
76
Роман Шаронов
(К)
ЦЗ
32
Евгений Баляйкин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
40
МакБет Сибайя
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
10
Алехандро Домингес
АП
99
Хасан Кабзе
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
5
Дейвидас Шемберас
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
10
Павел Мамаев
ЦП
28
Даниэл Карвальо
ЦП
20
Евгений Алдонин
ЦП
19
Вагнер Лав
ЦФ
22
Мусса Маазу
ЦФ
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Рубин
1
Сергей Козко
ВР
9
Александр Орехов
ЦЗ
14
Сергей Ребров
ЛП
0
Степан Томас
ЦП
0
Петр Быстров
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
21
Роман Адамов
ЦФ
ЦСКА
1
Евгений Помазан
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
66
Алан Дзагоев
ЦП
17
Милош Красич
ПП
15
Томаш Нецид
ЦФ
4-4-1-1
1
Рыжиков
14
Ансальди
44
Навас
76
Шаронов
32
Баляйкин
61
Карадениз
7
Рязанцев
16
Нобоа
40
Сибайя
10
Домингес
99
Кабзе
4-4-2
35
Акинфеев
24
Березуцкий
4
Игнашевич
5
Шемберас
42
Щенников
10
Мамаев
28
Карвальо
20
Алдонин
18
Жирков
22
Маазу
19
Вагнер Лав
99
Кабзе
0
Быстров
0
Быстров
99
Кабзе
7
Рязанцев
11
Бухаров
11
Бухаров
7
Рязанцев
28
Карвальо
6
Березуцкий
6
Березуцкий
28
Карвальо
22
Маазу
17
Красич
17
Красич
22
Маазу
Остались в запасе
Рубин
ЦСКА
1
Сергей Козко
ВР
9
Александр Орехов
ЦЗ
14
Сергей Ребров
ЛП
0
Степан Томас
ЦП
21
Роман Адамов
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
1
Евгений Помазан
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
66
Алан Дзагоев
ЦП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Остались в запасе
1
Сергей Козко
ВР
9
Александр Орехов
ЦЗ
14
Сергей Ребров
ЛП
0
Степан Томас
ЦП
21
Роман Адамов
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
66
Алан Дзагоев
ЦП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Статистика матча Рубин - ЦСКА
6
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Помощники судьи:
Целовальников Олег (Астрахань)
Пантелеев Сергей (Тула)
Делегат:
Лакомов Эдуард Павлович (Азов)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:00 (прямая)
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