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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Катания
Болонья - Катания: обзор матча 31 мая 2009
Болонья
31.05.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 38 тур
3 : 1
Завершен
Катания
5'
Н. Мингаццини
26'
К. Терци
68'
М. Ди Вайо
50'
Т. Моримото
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Катания
Замена
Д. Маркини
️️️️
К. Аморозо
Замена
А. Д'Амико
️️️️
Д. Тедеско
Замена
С. Ланна
️️️️
К. Терци
ГОЛ! 3:1!
М. Ди Вайо
Замена
Д. Коэльо
️️️️
А. Родригез Сезар
Замена
️️️️
Х. Мартинес
Желтая карточка
М. Кастеллини
Желтая карточка
М. Мутарелли
ГОЛ! 2:1!
Т. Моримото
Замена
️️️️
К. Терлицци
ГОЛ! 2:0!
К. Терци
ГОЛ! 1:0!
Н. Мингаццини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
40
Энтони Яннарилли
ВР
19
Клаудио Терци
ЦЗ
0
Марсело Кастеллини
ЦЗ
80
Никола Мингаццини
ЦП
20
Массимо Мутарелли
АП
80
Франческо Валиани
ПП
0
Апаресидо Родригез Сезар
ПП
10
Пабло Освальдо
ЦФ
0
Кристиан Аморозо
ЦФ
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Арригони
Катания
1
Томаш Косицки
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
3
Рокко Сабато
ЛЗ
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
22
Мариано Иско
ЦП
5
Эзекель Карбони
ЦП
76
Джакомо Тедеско
ЦП
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
15
Такаюки Моримото
ЦФ
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
Болонья
13
Роберто Коломбо
ВР
0
Сальваторе Ланна
ЛЗ
0
Луиджи Лавеккия
ПЗ
6
Диего Коэльо
ЦП
5
Давиде Маркини
ЦП
0
Серджо Вольпи
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
Катания
20
Паоло Акербис
ВР
21
Кристиан Сильвестри
ЦЗ
6
Лоренцо Стовини
ЦЗ
18
Андреа Д'Амико
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
17
Давиде Байокко
ПП
2-3-1-3
40
Яннарилли
19
Терци
0
Кастеллини
80
Валиани
80
Мингаццини
0
Сезар
20
Мутарелли
9
Ди Вайо
0
Аморозо
10
Освальдо
4-3-3
1
Косицки
33
Капуано
88
Терлицци
26
Сильвестре
3
Сабато
22
Иско
5
Карбони
76
Тедеско
25
Маскара
15
Моримото
55
Мартинес
0
Сезар
6
Коэльо
6
Коэльо
0
Сезар
0
Аморозо
5
Маркини
5
Маркини
0
Аморозо
19
Терци
0
Ланна
0
Ланна
19
Терци
76
Тедеско
18
Д'Амико
18
Д'Амико
76
Тедеско
Остались в запасе
Болонья
Катания
13
Роберто Коломбо
ВР
0
Луиджи Лавеккия
ПЗ
0
Серджо Вольпи
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
Главный тренер
Даниэле Арригони
20
Паоло Акербис
ВР
21
Кристиан Сильвестри
ЦЗ
6
Лоренцо Стовини
ЦЗ
27
Марко Бьяджианти
ЦП
17
Давиде Байокко
ПП
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
0
Луиджи Лавеккия
ПЗ
0
Серджо Вольпи
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
Остались в запасе
20
Паоло Акербис
ВР
21
Кристиан Сильвестри
ЦЗ
6
Лоренцо Стовини
ЦЗ
27
Марко Бьяджианти
ЦП
17
Давиде Байокко
ПП
Главный тренер
Даниэле Арригони
Статистика матча Болонья - Катания
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Ренато ДальАра
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