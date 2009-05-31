Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Кальяри
Удинезе - Кальяри: обзор матча 31 мая 2009
Удинезе
31.05.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 38 тур
6 : 2
Завершен
Кальяри
10'
К. Асамоа
11'
С. Пепе
15'
А. Флоро Флорес
58'
Д. Паскуале
81'
Ф. Квальярелла
55'
Р. Аквафреска (П)
57'
А. Парола
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Кальяри
Замена
️️️️
Ф. Квальярелла
Замена
Д. Мальочетти
️️️️
Ф. Писано
Замена
Д. Рагацу
️️️️
Р. Аквафреска
Замена
Н. Зимлинг
️️️️
Г. Д'Агостино
ГОЛ! 5:2!
Ф. Квальярелла
Желтая карточка
К. Хавьер Мэтью
Замена
А. Санчес
️️️️
А. Флоро Флорес
Замена
М. Фини
️️️️
А. Лаццари
ГОЛ! 4:2!
Д. Паскуале
ГОЛ! 3:2!
А. Парола
Желтая карточка
К. Сапата
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Р. Аквафреска
ГОЛ! 3:0!
А. Флоро Флорес
15'
ГОЛ! 2:0!
С. Пепе
11'
ГОЛ! 1:0!
К. Асамоа
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
3
Симоне Пепе
ЛП
88
Гекхан Инлер
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Кальяри
21
Кристиано Лупателли
ВР
25
Карлос Хавьер Мэтью
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
18
Андреа Парола
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
27
Жеда
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
3
Луиджи Сала
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
25
Ники Зимлинг
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Кальяри
22
Федерико Маркетти
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
2
Даниэле Мальочетти
ЦЗ
6
Диего Лопес
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
0
Микеле Фини
ПП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
4-4-2
1
Ханданович
26
Паскуале
27
Фелипе
25
Сапата
22
Исла
3
Пепе
88
Инлер
10
Д'Агостино
27
Асамоа
9
Флоро Флорес
27
Квальярелла
4-2-1-2
21
Лупателли
24
Писано
13
Астори
2
Канини
25
Мэтью
18
Парола
10
Лаццари
7
Коссу
99
Аквафреска
27
Жеда
10
Д'Агостино
25
Зимлинг
25
Зимлинг
10
Д'Агостино
9
Флоро Флорес
4
Санчес
4
Санчес
9
Флоро Флорес
24
Писано
2
Мальочетти
2
Мальочетти
24
Писано
10
Лаццари
0
Фини
0
Фини
10
Лаццари
99
Аквафреска
26
Рагацу
26
Рагацу
99
Аквафреска
Остались в запасе
Удинезе
Кальяри
22
Эмануэле Беларди
ВР
3
Луиджи Сала
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
Главный тренер
Паскуале Марино
22
Федерико Маркетти
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
6
Диего Лопес
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
22
Эмануэле Беларди
ВР
3
Луиджи Сала
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
Остались в запасе
22
Федерико Маркетти
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
6
Диего Лопес
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
Главный тренер
Паскуале Марино
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Удинезе - Кальяри
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Маурицио Чампи
(Рим)
Стадион:
Удинезе Арена
Новости команд
Все
Удинезе
Кальяри
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Удинезе» и «Ромы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Парма» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+