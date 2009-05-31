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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Сампдория
Палермо - Сампдория: обзор матча 31 мая 2009
Палермо
31.05.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 38 тур
2 : 2
Завершен
Сампдория
8'
Ф. Микколи
42'
Д. Суччи
45'
Д. Паццини
59'
М. Станкявичус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Сампдория
Желтая карточка
Ф. Микколи
Замена
М. Падалино
️️️️
П. Саммарко
Желтая карточка
С. Луккини
Замена
С. Луккини
️️️️
У. Кампаньяро
ГОЛ! 2:2!
М. Станкявичус
Желтая карточка
П. Саммарко
ГОЛ! 2:1!
Д. Паццини
ГОЛ! 2:0!
Д. Суччи
Замена
️️️️
С. Кьер
Желтая карточка
У. Кампаньяро
Замена
А. Ночерино
️️️️
Д. Тедеско
11'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Микколи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
32
Марко Амелия
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
23
Марко Брешиано
ЛП
4
Джованни Тедеско
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
19
Давиде Суччи
ЦФ
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Сампдория
19
Винченцо Фьорилло
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Палермо
1
Самир Уйкани
ВР
88
Альберто Коссентино
ЦЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
Сампдория
12
Лука Кастеллацци
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
29
Микеле Ферри
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
0
Даниеле Франческини
ЦП
4
Марко Падалино
ПП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
3-4-2
32
Амелия
42
Бальдзаретти
24
Кьер
6
Кассани
23
Брешиано
4
Тедеско
11
Гуана
8
Мильяччо
10
Микколи
19
Суччи
4-3-2
19
Фьорилло
18
Станкявичус
24
Раджи
5
Гастальделло
14
Кампаньяро
23
Саммарко
27
Дессена
82
Дельвеккио
99
Кассано
11
Паццини
4
Тедеско
23
Ночерино
23
Ночерино
4
Тедеско
89
Морганелла
89
Морганелла
14
Кампаньяро
17
Луккини
17
Луккини
14
Кампаньяро
3
Циглер
3
Циглер
23
Саммарко
4
Падалино
4
Падалино
23
Саммарко
Остались в запасе
Палермо
Сампдория
88
Альберто Коссентино
ЦЗ
1
Самир Уйкани
ВР
Главный тренер
Стефано Колантуоно
12
Лука Кастеллацци
ВР
29
Микеле Ферри
ЦЗ
0
Даниеле Франческини
ЦП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Остались в запасе
88
Альберто Коссентино
ЦЗ
1
Самир Уйкани
ВР
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
29
Микеле Ферри
ЦЗ
0
Даниеле Франческини
ЦП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Палермо - Сампдория
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Стадион:
Ренцо Барбера
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