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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Аталанта
Интер - Аталанта: обзор матча 31 мая 2009
Интер
31.05.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 38 тур
4 : 3
Завершен
Аталанта
6'
С. Мунтари
12'
З. Ибрагимович
80'
Э. Камбьяссо
81'
З. Ибрагимович
10'
К. Дони
25'
Л. Чигарини
53'
К. Дони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Аталанта
ГОЛ! 4:3!
З. Ибрагимович
ГОЛ! 3:3!
Э. Камбьяссо
Замена
А. Черчи
️️️️
М. Дефенди
Замена
Э. Креспо
️️️️
Д. Станкович
Замена
️️️️
Майкон
Желтая карточка
Д. Станкович
ГОЛ! 2:3!
К. Дони
Замена
Ф. Коппола
️️️️
А. Консильи
Замена
️️️️
Д. Сантон
ГОЛ! 2:2!
Л. Чигарини
ГОЛ! 2:1!
З. Ибрагимович
12'
10'
ГОЛ! 1:1!
К. Дони
ГОЛ! 1:0!
С. Мунтари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
5
Деян Станкович
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
7
Луиш Фигу
ПП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
0
Леонардо Таламонти
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
34
Марино Дефенди
ПП
27
Кристиано Дони
ЦФ
23
Джанвито Плазмати
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Интер
0
Франческо Тольдо
ВР
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
0
Патрик Виейра
ЦП
9
Эрнан Креспо
ЦФ
74
Хулио Рикардо Крус
ЦФ
Аталанта
40
Фердинандо Коппола
ВР
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
82
Франческо Парравичини
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
3-5-2
20
Сезар
26
Киву
2
Кордоба
6
Самуэль
4
Дзанетти
5
Станкович
4
Мунтари
91
Камбьяссо
7
Фигу
45
Балотелли
11
Ибрагимович
4-4-2
47
Консильи
13
Гарич
17
Манфредини
0
Таламонти
6
Беллини
34
Дефенди
8
Чигарини
19
Падоин
17
Гуаренте
23
Плазмати
27
Дони
13
Майкон
13
Майкон
18
Сантон
18
Сантон
5
Станкович
9
Креспо
9
Креспо
5
Станкович
47
Консильи
40
Коппола
40
Коппола
47
Консильи
34
Дефенди
7
Черчи
7
Черчи
34
Дефенди
Остались в запасе
Интер
Аталанта
0
Франческо Тольдо
ВР
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
0
Патрик Виейра
ЦП
74
Хулио Рикардо Крус
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
82
Франческо Парравичини
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Остались в запасе
0
Франческо Тольдо
ВР
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
0
Патрик Виейра
ЦП
74
Хулио Рикардо Крус
ЦФ
Остались в запасе
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
82
Франческо Парравичини
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Статистика матча Интер - Аталанта
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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