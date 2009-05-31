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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Нумансия - Севилья
Нумансия - Севилья: обзор матча 31 мая 2009
Нумансия
31.05.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 38 тур
0 : 2
Завершен
Севилья
88'
Э. Арментерос
90'
Х. Карлос Морено (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нумансия - Севилья
Замена
Х. Баррасо Керо
️️️️
М. Марио
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Х. Карлос Морено
ГОЛ! 0:1!
Э. Арментерос
Замена
Д. Димас
️️️️
Д. Сисма
Замена
Э. Арментерос
️️️️
А. Коне
Замена
️️️️
К. Бельвис
Желтая карточка
Д. Сисма
Замена
Х. Навас
️️️️
Л. Акоста
Замена
Э. Чевантон
️️️️
Д. Капель
Желтая карточка
Д. Перотти
Желтая карточка
К. Аранда
Желтая карточка
К. Бельвис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нумансия
25
Хуан Пабло
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
5
Доминго Сисма
ЛЗ
18
Эгоитц Хайо
ЦЗ
20
Серхио Борис
ЦЗ
15
Гурендес Фелипе
ПЗ
11
Мартинес Марио
ЦП
10
Хуан Карлос Морено
ЦП
6
Доминго Нагоре
ЦП
9
Хосе Баркеро
АП
7
Карлос Аранда
ЦФ
Севилья
29
Пабло Варгас
ВР
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
3
Аквивальдо Москера
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
5
Ромарик
ЦП
11
Ренато
ЦП
9
Лаутаро Акоста
АП
8
Диего Перотти
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Нумансия
22
Мануэль Павон
ЦЗ
23
Серхио Ортега
ЦЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
19
Хуан Баррасо Керо
ЦП
25
Альваро Антон
ЦП
4
Дельгадо Димас
ЦП
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
18
Давид Прието
ЦЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
23
Эрнесто Чевантон
ЦФ
3-2-3-1-1
25
Хуан Пабло
16
Бельвис
18
Хайо
20
Борис
5
Сисма
15
Фелипе
11
Марио
10
Морено
6
Нагоре
9
Баркеро
7
Аранда
4-3-1-2
29
Варгас
3
Москера
3
Драгутинович
15
Креспо
25
Конко
5
Ромарик
11
Ренато
17
Капель
9
Акоста
2
Коне
8
Перотти
11
Марио
19
Керо
19
Керо
11
Марио
5
Сисма
4
Димас
4
Димас
5
Сисма
9
Акоста
16
Навас
16
Навас
9
Акоста
2
Коне
23
Арментерос
23
Арментерос
2
Коне
17
Капель
23
Чевантон
23
Чевантон
17
Капель
Остались в запасе
Нумансия
Севилья
25
Альваро Антон
ЦП
22
Мануэль Павон
ЦЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
23
Серхио Ортега
ЦЗ
25
Андрес Палоп
ВР
18
Давид Прието
ЦЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
Главный тренер
Маноло Хименес
Остались в запасе
25
Альваро Антон
ЦП
22
Мануэль Павон
ЦЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
23
Серхио Ортега
ЦЗ
Остались в запасе
25
Андрес Палоп
ВР
18
Давид Прието
ЦЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
Главный тренер
Маноло Хименес
Статистика матча Нумансия - Севилья
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Нумансия
Испания. Кубок, 1/32 финала
Нумансия
2 : 3
02.12.2025
Мальорка
Испания. Кубок, 1/64 финала
Нумансия
3 : 0
29.10.2025
Аренас
Испания. Кубок, 1 раунд
Нумансия
0 : 1
30.10.2024
Спортинг
Испания. Кубок, 2 раунд
Нумансия
0 : 3
21.12.2022
Спортинг
Испания. Кубок, 1 раунд
Сан Хуан
0 : 2
13.11.2022
Нумансия
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Лос Пайаритос
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