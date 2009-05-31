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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Реал
Осасуна - Реал: обзор матча 31 мая 2009
Осасуна
31.05.2009, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 38 тур
2 : 1
Завершен
Реал
15'
Я. Плашил
62'
Хуанфран
11'
Г. Игуаин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Реал
Замена
А. Идальго
️️️️
В. Пандиани
+3
Вторая желтая
К. Хунтелаар
Желтая карточка
К. Хунтелаар
Желтая карточка
Д. Некунам
Замена
К. Сола
️️️️
М. Шоджаеи
Замена
К. Хунтелаар
️️️️
А. Роббен
Желтая карточка
С. Кручага
ГОЛ! 2:1!
Хуанфран
Красная карточка
М. Сальгадо
Желтая карточка
Л. Диарра
ГОЛ! 1:1!
Я. Плашил
Пас отдал
М. Фланьо
15'
11'
ГОЛ! 0:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
Л. Диарра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Рикарду
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
0
Сезар Кручага
ЦЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
18
Ярослав Плашил
ЛВ
10
Франциско Пуньяль
ЦП
6
Джавад Некунам
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
20
Хуанфран
ПВ
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
23
Мигель Торрес
ЛЗ
12
Марсело
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
8
Рафаэль ван дер Ваарт
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Рауль
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Осасуна
2
Роберто
ВР
2
Хавьер Фланьо
ЦЗ
17
Хосечо
ЦЗ
8
Антонио Идальго
ЦП
14
Эктор Фонт
АП
9
Кике Сола
ЦФ
9
Хавьер Портильо
ЦФ
Реал
13
Жорди Кодина
ВР
5
Хавьер Велайос
ЦЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
14
Маркос Тебар
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
4-2-3-1
1
Рикарду
18
Монреаль
0
Кручага
4
Фланьо
3
Аспиликуэта
10
Пуньяль
6
Некунам
18
Плашил
8
Шоджаеи
20
Хуанфран
12
Пандиани
4-3-2
12
Касильяс
2
Сальгадо
23
Торрес
21
Метцельдер
12
Марсело
10
Роббен
19
Диарра
8
ван дер Ваарт
7
Рауль
9
Игуаин
12
Пандиани
8
Идальго
8
Идальго
12
Пандиани
8
Шоджаеи
9
Сола
9
Сола
8
Шоджаеи
14
Тебар
14
Тебар
10
Роббен
21
Хунтелаар
21
Хунтелаар
10
Роббен
Остались в запасе
Осасуна
Реал
2
Роберто
ВР
2
Хавьер Фланьо
ЦЗ
17
Хосечо
ЦЗ
14
Эктор Фонт
АП
9
Хавьер Портильо
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
5
Хавьер Велайос
ЦЗ
13
Жорди Кодина
ВР
87
Ройстон Дренте
ЛП
10
Даниэль Парехо
ЦП
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Остались в запасе
2
Роберто
ВР
2
Хавьер Фланьо
ЦЗ
17
Хосечо
ЦЗ
14
Эктор Фонт
АП
9
Хавьер Портильо
ЦФ
Остались в запасе
5
Хавьер Велайос
ЦЗ
13
Жорди Кодина
ВР
87
Ройстон Дренте
ЛП
10
Даниэль Парехо
ЦП
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Главный тренер
Хуанде Рамос
Статистика матча Осасуна - Реал
2
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Эль Садар
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:55 (прямая)
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