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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Торино
Рома - Торино: обзор матча 31 мая 2009
Рома
31.05.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 38 тур
3 : 2
Завершен
Торино
35'
Ж. Менез
74'
М. Вучинич
83'
Ф. Тотти
9'
Т. Вайлатти
88'
Н. Вентола
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Торино
Замена
Филипе
️️️️
Ф. Тотти
ГОЛ! 3:2!
Н. Вентола
Желтая карточка
К. Пануччи
Замена
М. Ди Лорето
️️️️
Р. Коломбо
ГОЛ! 3:1!
Ф. Тотти
Вторая желтая
И. Франческини
ГОЛ! 2:1!
М. Вучинич
Замена
️️️️
Ж. Менез
Желтая карточка
И. Франческини
ГОЛ! 1:1!
Ж. Менез
Замена
М. Вучинич
️️️️
С. Перротта
ГОЛ! 0:1!
Т. Вайлатти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
0
Кристиан Пануччи
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
7
Жереми Менез
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Торино
22
Маттео Серени
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
28
Томмасо Вайлатти
ЦЗ
21
Иван Франческини
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
32
Риккардо Коломбо
ПЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
16
Клаудио Ривальта
ПЗ
6
Симоне Бароне
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
7
Никола Вентола
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
4
Жуан
ЦЗ
51
Симоне Лориа
ЦЗ
0
Филипе
ПП
0
Винченцо Монтелла
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Торино
27
Алекс Кальдерони
ВР
22
Марко Ди Лорето
ЛП
18
Андреа Гасбаррони
ЦП
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
4-4-2
6
Риисе
0
Пануччи
5
Мексес
27
Кассетти
4
Бриги
7
Писарро
16
Де Росси
20
Перротта
10
Тотти
7
Менез
3-2-2-1
22
Серени
28
Вайлатти
21
Франческини
14
Натали
16
Ривальта
33
Рубин
27
Розина
6
Бароне
7
Вентола
10
Тотти
0
Филипе
0
Филипе
10
Тотти
20
Перротта
9
Вучинич
9
Вучинич
20
Перротта
32
Коломбо
22
Ди Лорето
22
Ди Лорето
32
Коломбо
Остались в запасе
Рома
Торино
12
Жулио Сержио
ВР
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
4
Жуан
ЦЗ
51
Симоне Лориа
ЦЗ
0
Винченцо Монтелла
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
18
Андреа Гасбаррони
ЦП
27
Алекс Кальдерони
ВР
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Остались в запасе
12
Жулио Сержио
ВР
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
4
Жуан
ЦЗ
51
Симоне Лориа
ЦЗ
0
Винченцо Монтелла
ЦФ
Остались в запасе
18
Андреа Гасбаррони
ЦП
27
Алекс Кальдерони
ВР
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Статистика матча Рома - Торино
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Олимпико
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