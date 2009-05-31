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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Лечче
Дженоа - Лечче: обзор матча 31 мая 2009
Дженоа
31.05.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 38 тур
4 : 1
Завершен
Лечче
22'
Б. Янкович
52'
Д. Кришито
56'
Д. Милито
67'
Д. Милито
32'
С. Тирибокки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Лечче
Замена
Д. Качья
️️️️
А. Седрик Конан
Замена
Ф. Модесто
️️️️
Д. Кришито
Желтая карточка
Ф. Касерта
Замена
Д. Место
️️️️
С. Боккетти
Желтая карточка
Д. Ингроссо
ГОЛ! 4:1!
Д. Милито
Замена
Ф. Касерта
️️️️
Эдиньо
Замена
Г. Стендардо
️️️️
А. Дзанкетта
ГОЛ! 3:1!
Д. Милито
Желтая карточка
А. Седрик Конан
ГОЛ! 2:1!
Д. Кришито
Замена
Э. Ванден Борре
️️️️
Т. Мотта
ГОЛ! 1:1!
С. Тирибокки
ГОЛ! 1:0!
Б. Янкович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
34
Рубиньо
ВР
27
Маттео Феррари
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
0
Омар Миланетто
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
7
Марко Росси
ПП
22
Диего Милито
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Лечче
21
Антонио Розати
ВР
28
Джанмарко Ингроссо
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
0
Лука Арьятти
ЛП
7
Андреа Дзанкетта
ЦП
4
Эдиньо
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
25
Аксель Седрик Конан
ЦФ
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
Главный тренер
Марио Беретта
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
72
Маттео Д'Алессандро
ЦЗ
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Лечче
0
Давиде Петрачи
ВР
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
28
Андре Моллестам
ЦП
26
Фабио Касерта
ПП
26
Марио Янвиер
ЦФ
21
Даниэле Качья
ЦФ
4-3-3
34
Рубиньо
27
Феррари
16
Боккетти
19
Папастатопулос
4
Кришито
0
Миланетто
8
Мотта
7
Росси
7
Янкович
10
Скулли
22
Милито
3-4-2
21
Розати
28
Ингроссо
8
Баста
28
Эспозито
7
Дзанкетта
4
Эдиньо
5
Вивес
0
Арьятти
90
Тирибокки
25
Конан
8
Мотта
20
Ванден Борре
20
Ванден Борре
8
Мотта
16
Боккетти
27
Место
27
Место
16
Боккетти
4
Кришито
32
Модесто
32
Модесто
4
Кришито
7
Дзанкетта
2
Стендардо
2
Стендардо
7
Дзанкетта
4
Эдиньо
26
Касерта
26
Касерта
4
Эдиньо
25
Конан
21
Качья
21
Качья
25
Конан
Остались в запасе
Дженоа
Лечче
72
Маттео Д'Алессандро
ЦЗ
73
Алессио Скарпи
ВР
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
0
Давиде Петрачи
ВР
28
Андре Моллестам
ЦП
26
Марио Янвиер
ЦФ
Главный тренер
Марио Беретта
Остались в запасе
72
Маттео Д'Алессандро
ЦЗ
73
Алессио Скарпи
ВР
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Остались в запасе
0
Давиде Петрачи
ВР
28
Андре Моллестам
ЦП
26
Марио Янвиер
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Марио Беретта
Статистика матча Дженоа - Лечче
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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