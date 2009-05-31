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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Кьево
Наполи - Кьево: обзор матча 31 мая 2009
Наполи
31.05.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 38 тур
3 : 0
Завершен
Кьево
4'
Ф. Монтервино
7'
М. Больячино
18'
Ж. Инасио Пиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Кьево
Замена
Х. Денис
️️️️
Ж. Инасио Пиа
Замена
️️️️
Д. Колуччи
Замена
В. Гаргано
️️️️
М. Больячино
Замена
Керлон
️️️️
М. Эспозито
Замена
М. Джанельо
️️️️
Н. Гастон Наварро
ГОЛ! 3:0!
Ж. Инасио Пиа
18'
ГОЛ! 2:0!
М. Больячино
ГОЛ! 1:0!
Ф. Монтервино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Николас Гастон Наварро
ВР
15
Маттео Контини
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
23
Хесус Датоло
ЛП
4
Франческо Монтервино
ЦП
26
Мануэле Блази
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
0
Жоао Инасио Пиа
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Кьево
12
Габриэле Альдегани
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
77
Винченцо Итальяно
АП
0
Мауро Эспозито
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Наполи
33
Маттео Джанельо
ВР
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
17
Марек Гамшик
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
17
Марсело Салайета
ЦФ
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
0
Франческо Скардина
ЦЗ
78
Марко Малаго
ЦЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
30
Лука Ригони
ЦП
76
Керлон
ЦФ
3-4-1-2
1
Наварро
15
Контини
6
Ароника
27
Сантакроче
23
Датоло
4
Монтервино
26
Блази
3
Витале
54
Больячино
0
Пиа
22
Лавесси
4-3-1-2
12
Альдегани
20
Сардо
19
Мореро
5
Манделли
17
Мантовани
3
Пинци
7
Бентивольо
18
Колуччи
77
Итальяно
31
Пеллисьер
0
Эспозито
1
Наварро
33
Джанельо
33
Джанельо
1
Наварро
54
Больячино
5
Гаргано
5
Гаргано
54
Больячино
0
Пиа
19
Денис
19
Денис
0
Пиа
0
Эспозито
76
Керлон
76
Керлон
0
Эспозито
Остались в запасе
Наполи
Кьево
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
17
Марек Гамшик
ЦП
17
Марсело Салайета
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
18
Лоренцо Скуицци
ВР
0
Франческо Скардина
ЦЗ
78
Марко Малаго
ЦЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
30
Лука Ригони
ЦП
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
17
Марек Гамшик
ЦП
17
Марсело Салайета
ЦФ
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
0
Франческо Скардина
ЦЗ
78
Марко Малаго
ЦЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
30
Лука Ригони
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Наполи - Кьево
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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