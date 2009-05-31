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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Лацио
Ювентус - Лацио: обзор матча 31 мая 2009
Ювентус
31.05.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 38 тур
2 : 0
Завершен
Лацио
3'
В. Яквинта
59'
В. Яквинта
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Лацио
Замена
️️️️
П. Недвед
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
Замена
А. Туйя
️️️️
С. Сивилья
Замена
С. Джовинко
️️️️
В. Яквинта
Замена
М. Меньи
️️️️
У. Дабо
ГОЛ! 2:0!
В. Яквинта
Пас отдал
П. Недвед
Замена
Амаури
️️️️
К. Дзанетти
Замена
Э. Мендичино
️️️️
С. Дель Неро
ГОЛ! 1:0!
В. Яквинта
Пас отдал
К. Маркизио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
11
Джонатан Зебина
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
11
Хасан Салихамиджич
ПЗ
11
Павел Недвед
ЛП
14
Кристиано Дзанетти
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
45
Мауро Каморанези
ПП
10
Алессандро Дель Пьеро
(К)
ЦФ
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Лацио
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
29
Лоренцо Де Сильвестри
ЛЗ
13
Себастьяно Сивилья
ЦЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
17
Паскуале Фоджа
ЛП
6
Усман Дабо
ЦП
24
Кристиан Ледесма
(К)
ЦП
32
Кристиан Брокки
ПП
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
0
Улоф Мельберг
ЦЗ
29
Кристиан Поульсен
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
7
Давид Трезеге
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
16
Риккардо Перпетуини
ЦП
23
Мурад Меньи
АП
90
Этторе Мендичино
ЦФ
4-4-2
1
Буффон
11
Зебина
14
Кьеллини
6
Легротталье
11
Салихамиджич
11
Недвед
14
Дзанетти
10
Маркизио
45
Каморанези
19
Яквинта
10
Дель Пьеро
4-4-2
22
Каррисо
2
Лихтштайнер
13
Сивилья
14
Розегнал
29
Де Сильвестри
32
Брокки
6
Дабо
24
Ледесма
17
Фоджа
18
Козак
31
Дель Неро
14
Дзанетти
11
Амаури
11
Амаури
14
Дзанетти
19
Яквинта
21
Джовинко
21
Джовинко
19
Яквинта
13
Сивилья
13
Туйя
13
Туйя
13
Сивилья
31
Дель Неро
90
Мендичино
90
Мендичино
31
Дель Неро
6
Дабо
23
Меньи
23
Меньи
6
Дабо
Остались в запасе
Ювентус
Лацио
13
Александр Маннингер
ВР
0
Улоф Мельберг
ЦЗ
29
Кристиан Поульсен
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
7
Давид Трезеге
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
16
Фернандо Муслера
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
16
Риккардо Перпетуини
ЦП
Главный тренер
Делио Росси
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
0
Улоф Мельберг
ЦЗ
29
Кристиан Поульсен
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
7
Давид Трезеге
ЦФ
Остались в запасе
16
Фернандо Муслера
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
16
Риккардо Перпетуини
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Делио Росси
Статистика матча Ювентус - Лацио
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
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