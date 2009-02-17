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    Расписание матчей 17-02-2009

    январь 2009
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    февраль 2009
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1
    март 2009
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Франция. Лига 1 (2008/2009), 20 тур
    17 февраля, вторник
    23:00
    Ле Ман
    0:0
    Лилль
    Матч завершен
    17 февраля, вторник
    23:00
    Нанси
    1:2
    Ницца
    Матч завершен
    17 февраля, вторник
    23:00
    Валансьен
    2:0
    Кан
    Матч завершен
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