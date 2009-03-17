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Расписание матчей
Англия. Кубок
Арсенал - Халл Сити
Арсенал - Халл Сити: обзор матча 17 марта 2009
Арсенал
17.03.2009, вторник, 22:45
Англия. Кубок, 1/4 финала
2 : 1
Завершен
Халл Сити
74'
Р. ван Перси
84'
В. Галлас
12'
Н. Бармби
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Арсенал - Халл Сити
Желтая карточка
С. Насри
+5
Желтая карточка
Джеованни
ГОЛ! 2:1!
В. Галлас
Пас отдал
Й. Джуру
Замена
️️️️
Т. Уолкотт
Желтая карточка
Манушу
Желтая карточка
Р. Франс
Замена
Р. Франс
️️️️
Н. Бармби
ГОЛ! 1:1!
Р. ван Перси
Пас отдал
А. Аршавин
Замена
Б. Менди
️️️️
П. Халмоши
Желтая карточка
Э. Доусон
Замена
С. Насри
️️️️
А. Сонг
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
К. Вела
Желтая карточка
Б. Майхилл
Желтая карточка
П. Халмоши
Замена
Б. Хьюз
️️️️
И. Эшби
Желтая карточка
В. Галлас
12'
ГОЛ! 0:1!
Н. Бармби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Карлос Вела
ЛП
8
Александр Сонг
ЦП
5
Абу Диаби
ЦП
28
Андрей Аршавин
АП
32
Тео Уолкотт
ПП
32
Робин ван Перси
(К)
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Халл Сити
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Энди Доусон
ЛЗ
4
Энтони Гарднер
ЦЗ
19
Камил Заятте
ЦЗ
18
Сэм Риккеттс
ПЗ
10
Джеованни
ЛП
4
Иан Эшби
ЦП
16
Петер Халмоши
ЦП
18
Ник Бармби
(К)
ПП
9
Манушу
ЦФ
39
Крейг Фэган
ЦФ
Главный тренер
Фил Браун
Арсенал
1
Вито Манноне
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
15
Невес Денилсон
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Халл Сити
12
Мэтт Дьюк
ВР
6
Ники Фитерстон
ЦЗ
27
Брайан Хьюз
ЦП
13
Райан Франс
ЦП
3
Бернар Менди
ПП
14
Ричард Гарсия
ПП
21
Кэлиб Фолан
ЦФ
4-4-1-1
22
Фабиански
3
Гиббс
5
Джуру
36
Галлас
3
Санья
10
Вела
8
Сонг
5
Диаби
32
Уолкотт
28
Аршавин
32
ван Перси
4-4-2
13
Майхилл
18
Риккеттс
4
Гарднер
19
Заятте
3
Доусон
18
Бармби
4
Эшби
16
Халмоши
10
Джеованни
39
Фэган
9
Манушу
8
Сонг
14
Насри
14
Насри
8
Сонг
10
Вела
32
Бендтнер
32
Бендтнер
10
Вела
4
Эшби
27
Хьюз
27
Хьюз
4
Эшби
18
Бармби
13
Франс
13
Франс
18
Бармби
16
Халмоши
3
Менди
3
Менди
16
Халмоши
Остались в запасе
Арсенал
Халл Сити
1
Вито Манноне
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
15
Невес Денилсон
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
12
Мэтт Дьюк
ВР
6
Ники Фитерстон
ЦЗ
14
Ричард Гарсия
ПП
21
Кэлиб Фолан
ЦФ
Главный тренер
Фил Браун
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
15
Невес Денилсон
ЦП
Остались в запасе
12
Мэтт Дьюк
ВР
6
Ники Фитерстон
ЦЗ
14
Ричард Гарсия
ПП
21
Кэлиб Фолан
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Фил Браун
Статистика матча Арсенал - Халл Сити
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Майк Райли
(Лидс)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"7ТВ" 22:45 (прямая)
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