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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Арсенал
Ньюкасл - Арсенал: обзор матча 21 марта 2009
Ньюкасл
21.03.2009, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 3
Завершен
Арсенал
59'
О. Мартинс
57'
Н. Бендтнер
64'
А. Диаби
66'
С. Насри
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Арсенал
Замена
Э. Эбуэ
️️️️
Н. Бендтнер
Замена
Ш. Амеоби
️️️️
П. Левенкрандс
Замена
А. Сонг
️️️️
А. Аршавин
ГОЛ! 1:3!
С. Насри
Пас отдал
Р. ван Перси
Замена
М. Оуэн
️️️️
С. Тэйлор
ГОЛ! 1:2!
А. Диаби
Пас отдал
Р. ван Перси
Травма
С. Тэйлор
ГОЛ! 1:1!
О. Мартинс
ГОЛ! 0:1!
Н. Бендтнер
Пас отдал
А. Аршавин
Желтая карточка
В. Галлас
Замена
Х. Бейе
️️️️
С. Бассонг
Травма
С. Бассонг
Пенальти не реализован!
О. Мартинс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ПЗ
16
Дэмьен Дафф
ЛП
0
Никки Батт
ЦП
4
Кевин Нолан
ЦП
5
Райан Тэйлор
ПП
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Джо Киннэйр
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
2
Коло Туре
(К)
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛП
5
Абу Диаби
ЦП
15
Невес Денилсон
ЦП
14
Самир Насри
ПП
32
Робин ван Перси
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
2
Нджитап Жереми
ПЗ
41
Хабиб Бейе
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
17
Алан Смит
ЦП
26
Шола Амеоби
ЦФ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
8
Александр Сонг
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
4-4-2
22
Харпер
21
Энрике
4
Бассонг
2
Колоччини
27
Тэйлор
16
Дафф
0
Батт
4
Нолан
5
Тэйлор
9
Мартинс
11
Левенкрандс
4-4-2
1
Альмуния
3
Санья
2
Туре
36
Галлас
3
Клиши
14
Насри
5
Диаби
15
Денилсон
28
Аршавин
32
Бендтнер
32
ван Перси
4
Бассонг
41
Бейе
41
Бейе
4
Бассонг
11
Левенкрандс
26
Амеоби
26
Амеоби
11
Левенкрандс
27
Тэйлор
10
Оуэн
10
Оуэн
27
Тэйлор
32
Бендтнер
27
Эбуэ
27
Эбуэ
32
Бендтнер
28
Аршавин
8
Сонг
8
Сонг
28
Аршавин
Остались в запасе
Ньюкасл
Арсенал
23
Тим Крул
ВР
2
Нджитап Жереми
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
17
Алан Смит
ЦП
Главный тренер
Джо Киннэйр
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
2
Нджитап Жереми
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
17
Алан Смит
ЦП
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Джо Киннэйр
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Ньюкасл - Арсенал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Марк Халси
(Болтон)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:25 (прямая)
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